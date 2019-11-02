Başkan Erdoğan'ın direktifleriyle yerli 'sniper' üretildi! İşte özellikleri

"ABD VE AVRUPA'NIN ÜRETTİĞİ ÜRÜNDEN DAHA ETKİLİ BİR ÜRÜN"

Ürettikleri keskin nişancı tüfeğinin, ABD ve Avrupa'nın ürettiği üründen daha etkili olduğunu belirten Hamzaoğlu, "Silahımız tamamen yerli ve milli üründür. Bütün parçaları tamamen Türkiye'de üretilmiştir. Dünyada artık hafif ve ağırlık makineli silahlarda değişim oldu. Bunu Amerika ve Avrupa iyi yapıyordu. Kendileri bizim geri kaldığımızı düşünüyordu ama biz geri kalmadık. Onların ürettiği üründen daha etkili bir ürün görüyorsunuz. Bu ürün, dünya savunma sanayi mekanik teknoloji ile buluşuyor. Neden yarı otomatik 'sniper' diyorsanız; hedefe daha hızlı manevra, daha az zaman, hareketli hedeflerle vuruş açısı. Şimdi hedefimiz bu 'sniper'ın daha iyi gelişmesini sağlayarak ülkemizi daha ileriye getirebilmek. Özellikle Abdullah Dikmen Bey buna çok inanıyor ve onun yatırımı sayesinde bunu gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.