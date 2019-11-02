Emekli intibak yasası son dakika ne zaman çıkacak? Emekli intibak yasası kimleri kapsıyor? İntibak nedir?
Emekli intibak yasası heyecanla bekleniyor. 2000 sonrası emeklilerin maaşlarındaki mağduriyetlerin giderileceği emekli intibak yasası binlerce kişi tarafından gün aşırı aranıyor. Bilindiği üzere 2000 öncesi emekli olanlar daha yüksek emekli aylığı alıyor. 2000 sonrası azalan emekli aylığı, 2008 sonrasında da bir düşüş yaşadı. Binlerce emekli aradaki farkın giderilmesini talep ediyor. Seyyanen zam ile emekliler arasındaki makasın kapanması planlanıyor. Bunun yolu da intibak düzenlemesinden geçiyor. Ombudsman emeklilerin sitemini haklı bulmuş, idare mahkemelerinin önünü açmıştı. İdare mahkemeleri, Yargıtay ve AKM emeklilerin intibak talebini, 'Bieysel değerlendirme yapılamaz' hükmü ile reddetmişti. Emekliler için son çıkış yolu TBMM'de. İntibak yasası Meclis açıldığında TBMM'de görüşülecek. Peki, emekli intibak yasası ne zaman çıkacak? Emekli intibak yasası kimleri kapsıyor? İntibak maaşları nasıl etkileyecek?Sizler için intibak yasası ile ilgili merak edilen soruların yanıtlarını derledik. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02.11.2019 15:46Güncelleme Tarihi: 02.11.2019 15:50