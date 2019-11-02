3600 ek gösterge ile dev maaş artışı kapıda! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge maaşları nasıl etkiler?

3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalar hız kazandı. Türkiye'nin öncelikli gündem maddelerinden olan 3600 ek gösterge ile öğretmenler, hemşireler, polisler ve din görevlileri büyük maaş artışları yaşayacak. Üstelik emekli ikramiyeleri de 23 bin TL'ye kadar artacak. 250 bin kişi maaş ve ikramiye artışından yararlanmak için dilekçelerini bekletiyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunmuş, 3600 ek gösterge için partilerinin olumlu bir bakışa sahip olduğunu belirtmişti. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge maaşları nasıl etkiler? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.11.2019 15:05 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019 15:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





