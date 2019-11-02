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3600 ek gösterge ile dev maaş artışı kapıda! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge maaşları nasıl etkiler?

3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalar hız kazandı. Türkiye'nin öncelikli gündem maddelerinden olan 3600 ek gösterge ile öğretmenler, hemşireler, polisler ve din görevlileri büyük maaş artışları yaşayacak. Üstelik emekli ikramiyeleri de 23 bin TL'ye kadar artacak. 250 bin kişi maaş ve ikramiye artışından yararlanmak için dilekçelerini bekletiyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunmuş, 3600 ek gösterge için partilerinin olumlu bir bakışa sahip olduğunu belirtmişti. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge maaşları nasıl etkiler? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.11.2019 15:05 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019 15:12
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3600 ek gösterge ile dev maaş artışı kapıda! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge maaşları nasıl etkiler?

3600 ek gösterge çıkacak mı? 1,6 milyon memur bu sorunun yanıtını arıyor. Öğretmenler, polisler, hemşireler ve din görevlilerini kapsaması beklenen 3600 ek gösterge için AK PArti'den olumlu mesajlar geldi. AK Parti MYK'nın ardından konuşan Ömer Çelik, "Konuya pozitif bakıyoruz. Olumsuz bir bakış yok" dedi. 3600 ek gösterge için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bakışının müspet olduğu biliniyor. Erdoğan, daha önce öğretmenler, hemşireler, polisler ve din görevlilerine bu hakkın verilmesi gerektiğini söylemişti. 250 bin kişi her an çıkabilecek olan 3600 ek göstergeden yararlanmak için emeklilik dilekçesini vermedi. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge maaşları nasıl etkiler? İşte detaylar...

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3600 ek gösterge ile dev maaş artışı kapıda! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge maaşları nasıl etkiler?

AYLIKLAR 740 TL'YE KADAR ARTACAK

Ömer Çelik, çalışmalar kapsamında, polisler, hemşireler, din görevlileri ve öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesiyle ilgili yapılacak düzenlemenin söz konusu olduğunu ifade etti.

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3600 ek gösterge ile dev maaş artışı kapıda! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge maaşları nasıl etkiler?

Ek gösterge özellikle emekli aylık ve ikramiyelerini artıracak. Bazı çalışanların ise maaşlarında artış olacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 653.15 lira, 30 yıl hizmeti bulunanların 696.69 lira, 35 yıl hizmeti bulunanların da 740.24 lira artacak.

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3600 ek gösterge ile dev maaş artışı kapıda! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge maaşları nasıl etkiler?

İKRAMİYELERİ NE KADAR ETKİLEYECEK?

Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya yükselecek.

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3600 ek gösterge ile dev maaş artışı kapıda! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge maaşları nasıl etkiler?

3000'den 3600 ek göstergeye çıkarılan bir memurun maaşında ise 34 lira azalma olsa da emekli maaşı 550 lira, emekli ikramiyesi 20 bin 710 lira artacak.

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