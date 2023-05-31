A101'den BÜYÜK KAMPANYALI FİYATLAR: %100 elektrikli motosiklet Perşembe günü satışa çıkıyor! 81 ilde aynı anda...

A101 zincir marketleri 81 ilde her hafta raflarına yeni aktüel ürünler ekliyor. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görürken her türlü ihtiyaca göre de ürün bulunuyor. Öyle ki araç satışından tekneye kadar geniş ürün yelpazesi bulunuyor. A101 marketleri 81 ilde %100 elektrikli motosiklet perşembe günü satışa çıkarıyor. İşte detayları...