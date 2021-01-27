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27 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Altın için kritik gün! Fiyatlar düşecek mi, artacak mı? 27 Ocak gram, çeyrek altın ne kadar? İşte uzman yorumları... Altın için kritik gün! Fiyatlar düşecek mi, artacak mı? 27 Ocak gram, çeyrek altın ne kadar? İşte uzman yorumları... Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Pandemi döneminde dalgalı seyir izleyen altın fiyatlarında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Altın fiyatları için bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları bekleniyor. Altın alımı ya da satımı yapmak isteyen vatandaşlar, fiyatların ne olacağını merak ediyor. Uzmanlar altın için beklentilerini açıkladı. İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 27.01.2021 12:05
Altın fiyatları ne kadar oldu? Şubat ayının yaklaşması ile birlikte yatırımcılar, piyasalardaki son durumu yakından takip ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle hareketli seyir izleyen altın fiyatlarında son durumu merak eden yatırımcılar, Fed'in faiz kararını bekliyor. Analistler, Fed'in faizleri değiştirmesinin beklenmediğini, sözle yönlendirmede enflasyon ve istihdam vurgusuna devam edilebileceğini aktardı. Peki, altın fiyatları düşecek mi, artacak mı? 27 Ocak gram, çeyrek altın ne kadar? İşte uzman yorumları...
GALERİ DEVAM EDİYOR ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?
Altın fiyatları ile ilgili uzmanların yorumlarını yazımızda derledik. İşte altın fiyatları hakkında uzman açıklamalar:
Vakıf Yatırım
ABD'de teşvik paketi beklentileri ons altını desteklemeye devam etse de, paketle ilgili belirsizlikler yükselişleri sınırlıyor. Paket beklentileri hala fiyatlamalara yön veren en kritik faktör olsa da, bu hafta piyasaların ana gündemi bugün gerçekleştirilecek olan FED toplantısı olacak. Piyasalar FED Başkanı Powell'dan varlık alım programının devamına ilişkin bir sinyal bekliyor. Powell'dan bu yönde gelecek olası bir açıklama değerli metalleri destekleyecektir. Ons altında 1.865 seviyesinde bulunan 100 günlük hareketli ortalamayı ilk direnç olarak izlediğimizi belirtmiştik. 1.865 üzerinde kısa vadede yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. 1.875 ve 1.900 yukarıda diğer direnç seviyeleri olarak takip edilmelidir. Olası satışlarda ise 1.820 seviyesini destek olarak takip etmeye devam ediyoruz.
Tacirler Yatırım Araştırma Yönetmeni Ekin Akbaş
Avrupa Birliği'nin bu hafta içinde acil kullanım onayı vermesi beklenen AstraZeneca aşısının tedarikinde kesintiler olacağına ve şirketin üretimde yaşanan sıkıntılardan dolayı yılın ilk çeyreğinde planlanan dozda yaklaşık %60'lık bir kesintiye gideceğine yönelik haberler dün ons altına bir miktar alım getirdi. Diğer yandan dün %1,04 seviyesi altını test eden ve günü düşüşle tamamlayan ABD 10 yıllık tahvil faizi de ons altını destekleyen faktörler arasında yer aldı. Bu gelişmeler çerçevesinde 1850 seviyesinden yükselişe geçen altın fiyatları öğle saatlerinde 1866 seviyesi üzerini test etti (1867,94). Ancak, beklentimize paralel olarak, 1866 direncinin aşılamadığı ve ons altının kısa süre içerisinde 1866 altına geri dönüş yaparak günü 1855,90 seviyesinden yatay bir seyirle tamamladığı takip edildi. Dün sabahki analizimizde altın fiyatlarının haftanın ilk işlem gününde 1866 seviyesi altında kalmasını beklediğimizi ifade etmiştik.