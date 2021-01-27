Vakıf Yatırım

ABD'de teşvik paketi beklentileri ons altını desteklemeye devam etse de, paketle ilgili belirsizlikler yükselişleri sınırlıyor. Paket beklentileri hala fiyatlamalara yön veren en kritik faktör olsa da, bu hafta piyasaların ana gündemi bugün gerçekleştirilecek olan FED toplantısı olacak. Piyasalar FED Başkanı Powell'dan varlık alım programının devamına ilişkin bir sinyal bekliyor. Powell'dan bu yönde gelecek olası bir açıklama değerli metalleri destekleyecektir. Ons altında 1.865 seviyesinde bulunan 100 günlük hareketli ortalamayı ilk direnç olarak izlediğimizi belirtmiştik. 1.865 üzerinde kısa vadede yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. 1.875 ve 1.900 yukarıda diğer direnç seviyeleri olarak takip edilmelidir. Olası satışlarda ise 1.820 seviyesini destek olarak takip etmeye devam ediyoruz.