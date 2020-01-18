TOKİ kura çekimi için geri sayım! TOKİ 100 bin konut kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için başvuru işlemlerini tamamladı. 16 Aralık 2019'da başlayan başvuru işlemleri 15 Ocak'ta resmen sona erdi. 1 aylık sürede 1 milyon 200 bini aşkın kişi başvuru gerçekleştirdi. 81 ilde yapılacak olan konut projelerine kısa süre içerisinde başlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan her yıl en az 100 bin konut yapmak istediklerini ifade etti. Erdoğan, dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapma konusunda kararlı olduklarını da belirtti. TOKİ kuralarının Mart veya Nisan ayında çekileceği kulislerde konuşuluyordu. Ancak Başkan Erdoğan'ın bir an önce konutların teslim edilmesi konusundaki hassasiyetin ardından kura çekimi öne alındı. Peki, TOKİ 100 bin konut kuraları ne zaman çekilecek? İşte TOKİ kuraları ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 18.01.2020 14:26 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020 15:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





