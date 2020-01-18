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TOKİ kura çekimi için geri sayım! TOKİ 100 bin konut kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için başvuru işlemlerini tamamladı. 16 Aralık 2019'da başlayan başvuru işlemleri 15 Ocak'ta resmen sona erdi. 1 aylık sürede 1 milyon 200 bini aşkın kişi başvuru gerçekleştirdi. 81 ilde yapılacak olan konut projelerine kısa süre içerisinde başlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan her yıl en az 100 bin konut yapmak istediklerini ifade etti. Erdoğan, dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapma konusunda kararlı olduklarını da belirtti. TOKİ kuralarının Mart veya Nisan ayında çekileceği kulislerde konuşuluyordu. Ancak Başkan Erdoğan'ın bir an önce konutların teslim edilmesi konusundaki hassasiyetin ardından kura çekimi öne alındı. Peki, TOKİ 100 bin konut kuraları ne zaman çekilecek? İşte TOKİ kuraları ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 18.01.2020 14:26 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020 15:01
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TOKİ kura çekimi için geri sayım! TOKİ 100 bin konut kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu 15 Ocak'ta sona erdi! Türkiye genelinde 1 milyon 200 bini aşkın kişi sosyal konut için başvuruda bulundu. Yapılacak konutların 12 katını aşan başvuruların ardından gözler kura çekimine çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal konut projelerinin hızla bitirilmesi talimatını vermiş, 1.5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanmasını istemişti. İlk kazmanın şubat ayı içerisinde vurulması, kuraların ise mart ayında yapılması bekleniyordu. Ancak kura çekim tarihi daha da öne çekildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarihi projenin kura çekim tarihini resmen duyurdu. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman? İşte o tarih...

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TOKİ kura çekimi için geri sayım! TOKİ 100 bin konut kuraları ne zaman çekilecek?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 1.5 YIL SÜRE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dar gelirliyi ev sahibi yapma konusunda büyük bir hassasiyeti olduğu biliniyor. Başkan Erdoğan, her yıl en az 100 bin konut yapılmasını istiyor. İlk proje için ise TOKİ'ye 1.5 yılda tamamlayın talimatı verdi. İlk kazmanın şubat ayında vurulması bekleniyor.

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TOKİ kura çekimi için geri sayım! TOKİ 100 bin konut kuraları ne zaman çekilecek?

KURA ÇEKİMİ ÖNE ALINDI

TOKİ konutları için yapılacak kura çekiminin tarihi merakla beklenirken kulislerde mart ayı ve nisan ayı işaret ediliyordu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı projenin kura çekim işleminin yapılacağı tarihi duyurdu.

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TOKİ kura çekimi için geri sayım! TOKİ 100 bin konut kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Mart ve nisan ayında yapılması beklenen TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi şubat ayına alındı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, '100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 kişi başvurdu, kuralar şubat ayında çekilecek' denildi.

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TOKİ kura çekimi için geri sayım! TOKİ 100 bin konut kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ EVLERİ İÇİN ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) "100 Bin Sosyal Konut Projesi"nde konut finansmanı için vatandaşlara kamu bankalarının yanı sıra katılım bankaları da hizmet verecek.