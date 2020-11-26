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26 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Asgari ücrette kritik tarih belli oldu! 2021 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Milyonlarca çalışana müjde Asgari ücrette kritik tarih belli oldu! 2021 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Milyonlarca çalışana müjde Son dakika haberi... Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2021'de ne kadar olacak? gibi soruların yanıtları merakla araştırılırken, Bakan Selçuk'tan son dakika müjdesi geldi. Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala, asgari ücret ile ilgili tahminler ortaya çıkmaya başladı. Öte yandan Bakan Selçuk, asgari ücret görüşmelerinin başlayacağı tarihi duyurdu. Peki, 2021 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte asgari ücret ile ilgili son gelişmeler... Giriş Tarihi: 26.11.2020 14:41 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 14:45
Son dakika... Asgari ücret ile ilgili kritik tarih belli oldu. Asgari ücret görüşmelerinin hangi tarihte başlayacağı merak ediliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili son dakika açıklamasına bulundu. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret maaş zammı, her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Peki, 2021'de asgari ücret maaş zammı ne kadar olacak? Görüşmeler ne zaman başlıyor? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR ASGARİ ÜCRETTE SON DAKİKA GELİŞMESİ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücret ile ilgili yaptığı açıklamada,
"2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak." ifadelerini kullandı. 2021 ASGARİ ÜCRET MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücret zammı ile ilgili şunları söyledi:
"Aralık ayıyla birlikte asgari ücret maratonu başlıyor. Asgari ücret aslında sanki sadece işçilerin aldığı maaşı belirleyen bir rakammış gibi görünse de aslında 81 milyonu etkiliyor. Bu tabloyu geçen sene de koymuştuk. Asgari ücreti geçmiş yıllara bakarak ne olacağını az çok hesaplıyoruz. Son 10 yıla baktığımız zaman bir önceki yılın enflasyonundan 2-3 puan fazla olmuş. Sadece 2016 yılında seçim dönemiydi ve orada yüzde 30'luk artış oldu. 2021'de ne olabilir diye bakarsak yine enflasyona bakacağız. Yine yüzde 15 civarında bir artış olabilir diye düşünüyorum. O zaman da yine 2.700 TL civarında bir net ücreti düşünüyoruz. Ama tabi bu bir pazarlık masası." ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayında toplantılarını yapacak. 7 milyona yakın çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret zam oranı aralık ayı sonunda belli olacak.