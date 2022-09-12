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Haberler Galeri Başkan Erdoğan açıklıyor... TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? TOKİ 2022 sosyal konut hangi illerde yapılacak?

Başkan Erdoğan açıklıyor... TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? TOKİ 2022 sosyal konut hangi illerde yapılacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusunu yapacağı TOKİ sosyal konut projesi için büyük gün geldi. Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi için başvuru şartları açıklandı. Kira fiyatları ve ev fiyatlarındaki artışın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve salı günü açıklanacak sosyal konut projesine başvuru şartları belirlendi. Peki, TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? TOKİ 2022 sosyal konut hangi illerde yapılacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.09.2022 19:02
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Başkan Erdoğan açıklıyor... TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? TOKİ 2022 sosyal konut hangi illerde yapılacak?

TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? TOKİ 2022 sosyal konut hangi illerde yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın duyurusunu yapacağı sosyal konut projesi için nefesler tutuldu. Dar gelirli ailelerin ev sahibi olmasına imkan sağlayacak proje için başvuru şartları açıklandı. Peki, TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? TOKİ 2022 sosyal konut hangi illerde yapılacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başkan Erdoğan açıklıyor... TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? TOKİ 2022 sosyal konut hangi illerde yapılacak?

SOSYAL KONUT PROJESİ TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

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Başkan Erdoğan açıklıyor... TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? TOKİ 2022 sosyal konut hangi illerde yapılacak?

Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.

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Başkan Erdoğan açıklıyor... TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? TOKİ 2022 sosyal konut hangi illerde yapılacak?

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.

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Başkan Erdoğan açıklıyor... TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? TOKİ 2022 sosyal konut hangi illerde yapılacak?

Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.