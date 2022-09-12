12 Eylül 2022, Pazartesi
Başkan Erdoğan açıklıyor... TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? TOKİ 2022 sosyal konut hangi illerde yapılacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusunu yapacağı TOKİ sosyal konut projesi için büyük gün geldi. Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi için başvuru şartları açıklandı. Kira fiyatları ve ev fiyatlarındaki artışın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve salı günü açıklanacak sosyal konut projesine başvuru şartları belirlendi. Peki, TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? TOKİ 2022 sosyal konut hangi illerde yapılacak?
Giriş Tarihi: 12.09.2022 19:02
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