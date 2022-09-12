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Haberler Galeri 14 milyon emekliye zam, memura enflasyon farkı! Maaşlar şekilleniyor! Emekli, memur ve asgari ücret 2023 zammı ne kadar olacak?

14 milyon emekliye zam, memura enflasyon farkı! Maaşlar şekilleniyor! Emekli, memur ve asgari ücret 2023 zammı ne kadar olacak?

Eylül ayının ortasına geldiğimiz dönemde asgari ücret, emekli ve memur maaş zammı için refah artırıcı düzenleme çalışmaları başladı. Ek zamlarla birlikte 2022 yılı sonunda gerçekleşecek maaş artışlarının enflasyonun çok üstünde olması bekleniyor. Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaş hesaplamaları hız kazandı. Hal böyle olunca,"Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Asgari ücret 2023 maaş zam oranı belli oldu mu?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte, beklentilere göre maaş hesaplamaları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.09.2022 16:06 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022 16:06
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14 milyon emekliye zam, memura enflasyon farkı! Maaşlar şekilleniyor! Emekli, memur ve asgari ücret 2023 zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli, asgari ücretli ve memur gözünü Ocak ayında açıklanacak maaş zam oranlarına çevirdi. Ek zamlarla birlikte 2022 yılında geçerli olacak artışların enflasyonun üzerinde olması bekleniyor. 14 milyon emekli, 5 milyon kamu çalışanı ve 8 milyondan fazla asgari ücret ile çalışanlara yeni maaş artışları için çalışmalar hız kazandı. Asgari ücret Ocak 2023, emekli ve memur zammı ne kadar olacak? sorusuna yanıt aranıyor. İşte yeni maaş hesaplamaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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14 milyon emekliye zam, memura enflasyon farkı! Maaşlar şekilleniyor! Emekli, memur ve asgari ücret 2023 zammı ne kadar olacak?

14 milyon emekli, 5 milyon kamu çalışanı ve 8 milyondan fazla asgari ücret ile çalışanlara yeni maaş artışları için çalışmalar başladı. Ek zamlarla birlikte bu yılki maaş zamları enflasyonun çok üstünde olacak.

Temmuz ayında asgari ücrete yapılan ara zam ve emekliler için gerçekleşen taban maaş artışından sonra şimdi yeniden bir ek zam için geri sayım başlamış oldu.

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14 milyon emekliye zam, memura enflasyon farkı! Maaşlar şekilleniyor! Emekli, memur ve asgari ücret 2023 zammı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, memur emeklileri, memurlar ile asgari ücretli işçiler için yeni zam süreci de sonbahar ile birlikte başladı.

Geçtiğimiz Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon artışlarına ilaveten yapılan ek zamların bir benzerinin Ocak ayı için de yapılması bekleniyor.

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14 milyon emekliye zam, memura enflasyon farkı! Maaşlar şekilleniyor! Emekli, memur ve asgari ücret 2023 zammı ne kadar olacak?

Böylece memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme oranlarında artış yapılması beklenirken SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise taban maaşın yeniden belirlenmesi gündemde.

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14 milyon emekliye zam, memura enflasyon farkı! Maaşlar şekilleniyor! Emekli, memur ve asgari ücret 2023 zammı ne kadar olacak?

ÖNCE TABAN MAAŞ ARTIYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon kadar artış alıyorlar. Son olarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında Temmuz ayında yüzde 42'inin üzerinde bir artış gerçekleştirilmişti.

Bu noktada taban maaşlarda da iyileştirme yapılmıştı.