HaberlerGaleri14 milyon emekliye zam, memura enflasyon farkı! Maaşlar şekilleniyor! Emekli, memur ve asgari ücret 2023 zammı ne kadar olacak?
14 milyon emekliye zam, memura enflasyon farkı! Maaşlar şekilleniyor! Emekli, memur ve asgari ücret 2023 zammı ne kadar olacak?
Eylül ayının ortasına geldiğimiz dönemde asgari ücret, emekli ve memur maaş zammı için refah artırıcı düzenleme çalışmaları başladı. Ek zamlarla birlikte 2022 yılı sonunda gerçekleşecek maaş artışlarının enflasyonun çok üstünde olması bekleniyor. Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaş hesaplamaları hız kazandı. Hal böyle olunca,"Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Asgari ücret 2023 maaş zam oranı belli oldu mu?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte, beklentilere göre maaş hesaplamaları...