14 milyon emekliye zam, memura enflasyon farkı! Maaşlar şekilleniyor! Emekli, memur ve asgari ücret 2023 zammı ne kadar olacak?

14 milyon emekli, 5 milyon kamu çalışanı ve 8 milyondan fazla asgari ücret ile çalışanlara yeni maaş artışları için çalışmalar başladı. Ek zamlarla birlikte bu yılki maaş zamları enflasyonun çok üstünde olacak.

Temmuz ayında asgari ücrete yapılan ara zam ve emekliler için gerçekleşen taban maaş artışından sonra şimdi yeniden bir ek zam için geri sayım başlamış oldu.