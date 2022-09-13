13 Eylül 2022, Salı
TOKİ'den 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! Ucuz konutta tarihi gün | TOKİ evlerine kimler başvurabilir?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesini bugün açıklayacak. Evi olmayan vatandaşa uygun taksitlerle konut satılacak. Gençlere, emeklilere, engellilere, şehit yakınları ile gazilere özel kota ayrılacak. Yüz binlerce aile düşük taksit ve 240 ay vade ile ev sahibi olma imkanı bulacak. İsteyen alt yapısı hazır arsaya evini yapacak, isteyen sanayi sitesinde iş yerini kuracak. Projenin ilk etabıyla 1 milyonun üzerinde insan güvenli konutlara taşınacak. Ucuz konut projesinde taksitler ne kadar olacak? TOKİ evlerine kimler başvurabilir? Sosyal konutlara başvuru şartları neler? TOKİ evleri ne zaman bitecek? İşte tarihin en büyük sosyal konut projesinin bütün detayları...
Giriş Tarihi: 13.09.2022 06:57 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022 09:26
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