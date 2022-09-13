13 Eylül 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri TOKİ'den 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! Ucuz konutta tarihi gün | TOKİ evlerine kimler başvurabilir?

TOKİ'den 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! Ucuz konutta tarihi gün | TOKİ evlerine kimler başvurabilir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesini bugün açıklayacak. Evi olmayan vatandaşa uygun taksitlerle konut satılacak. Gençlere, emeklilere, engellilere, şehit yakınları ile gazilere özel kota ayrılacak. Yüz binlerce aile düşük taksit ve 240 ay vade ile ev sahibi olma imkanı bulacak. İsteyen alt yapısı hazır arsaya evini yapacak, isteyen sanayi sitesinde iş yerini kuracak. Projenin ilk etabıyla 1 milyonun üzerinde insan güvenli konutlara taşınacak. Ucuz konut projesinde taksitler ne kadar olacak? TOKİ evlerine kimler başvurabilir? Sosyal konutlara başvuru şartları neler? TOKİ evleri ne zaman bitecek? İşte tarihin en büyük sosyal konut projesinin bütün detayları...

Sabah
Giriş Tarihi: 13.09.2022 06:57 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022 09:26
  • 1
  • 38
TOKİ’den 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! Ucuz konutta tarihi gün | TOKİ evlerine kimler başvurabilir?

Milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği ucuz konut projesinin detaylarını bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak projeyle, Türkiye'nin 81 ilinde 250 bin konut yapılacak. İsteyen de 100 bin altyapılı arsa projesine başvurarak kendi evini yapabilecek. Sanayi sitelerindeki 10 bin işyeriyle vatandaşa kendi işini kurma şansı da verilecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 38
TOKİ’den 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! Ucuz konutta tarihi gün | TOKİ evlerine kimler başvurabilir?

Kira ve ev fiyatlarındaki artışın ardından Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sosyal konut projesi hazırlandı. Bugün açıklanacak Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvuru şartları belli oldu.

  • 3
  • 38
TOKİ’den 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! Ucuz konutta tarihi gün | TOKİ evlerine kimler başvurabilir?

362 MİLYAR TL YATIRIM
250 bin konut, yaklaşık 362 milyar liralık yatırım ile gerçekleştirilecek. Bu denli dev bir yatırımın çarpan etkisiyle, 1.5 trilyon liradan fazla bir ekonomik hareketliliğe yol açması öngörülüyor. Bu hamlenin, halihazırda süre gelen kira ve konut fiyatlarındaki yükselişin düşürülmesi noktasında da olumlu katkı sunması bekleniyor.

  • 4
  • 38
TOKİ’den 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! Ucuz konutta tarihi gün | TOKİ evlerine kimler başvurabilir?

240 AY VADE İMKANI

Dar gelirli vatandaşa, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade imkânı sağlanacak. Konut projesinden gençler, emekliler, şehit yakını ve gaziler ile engelliler için kontenjan ayrılacak.

  • 5
  • 38
TOKİ’den 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! Ucuz konutta tarihi gün | TOKİ evlerine kimler başvurabilir?

100 BİN KİŞİYE İSTİHDAM
Bu kampanya en az 100 bin yeni istihdam katkısı sağlayacak. 250'den fazla alt sektörü ilgilendirmesi sebebiyle ekonominin, sanayinin, ticaretin çarklarını hızlandıracak. Tüm bunların yanında sosyal konutlar, güvenli işyerleri bir deprem ülkesi olan Türkiye'nin kentsel dönüşümü noktasında da öncü bir vazife üstlenecek. Milletin can ve mal güvenliğini sağlayacak güçte ve donanımda inşa edilecek. Projenin ilk etabıyla 1 milyonunun üzerinde insan, sağlıksız alanlardan, güvenli konutlara taşınmış olacak.