TOKİ’den 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! Ucuz konutta tarihi gün | TOKİ evlerine kimler başvurabilir?

100 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Bu kampanya en az 100 bin yeni istihdam katkısı sağlayacak. 250'den fazla alt sektörü ilgilendirmesi sebebiyle ekonominin, sanayinin, ticaretin çarklarını hızlandıracak. Tüm bunların yanında sosyal konutlar, güvenli işyerleri bir deprem ülkesi olan Türkiye'nin kentsel dönüşümü noktasında da öncü bir vazife üstlenecek. Milletin can ve mal güvenliğini sağlayacak güçte ve donanımda inşa edilecek. Projenin ilk etabıyla 1 milyonunun üzerinde insan, sağlıksız alanlardan, güvenli konutlara taşınmış olacak.

