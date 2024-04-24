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Haberler Galeri 12.953 TL taksitle 120 ay vadeli 1.5 milyonluk konut kredisi! Ziraat Bankası'ndan kallavi fırsat! 

12.953 TL taksitle 120 ay vadeli 1.5 milyonluk konut kredisi! Ziraat Bankası'ndan kallavi fırsat! 

Son dönemde artan konut fiyatları ve yüksek kredi faiz oranları, ev sahibi olma hayalini kuran birçok kişiyi zor durumda bırakmış durumda. Ancak Ziraat Bankası, bu soruna yenilikçi bir çözüm sunuyor. Bankanın duyurduğu ortak konut kredisi kampanyası, ev almak isteyenlere büyük bir kolaylık ve avantaj sağlıyor. Bu kampanya ile ev sahibi olmak isteyenler, daha uygun faiz oranları ve esnek ödeme koşullarıyla karşı karşıya kalıyorlar. Ziraat Bankası'nın sunduğu ortak konut kredisi kampanyası, ev alma hayali olanların yüzünü güldürecek nitelikte.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024 07:29 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 07:29
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12.953 TL taksitle 120 ay vadeli 1.5 milyonluk konut kredisi! Ziraat Bankası’ndan kallavi fırsat!

Ziraat Bankası'nın sunduğu ortak konut kredisi kampanyası, ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirmek isteyenler için yeni bir umut ışığı oluşturuyor. Yüksek konut fiyatları ve artan kredi faiz oranlarına rağmen, birden fazla kişinin bir araya gelmesiyle ev sahibi olma fırsatı artık daha erişilebilir hale geliyor. Bu özel fırsattan yararlanmak isteyen herkes, detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için en yakın Ziraat Bankası şubesine başvurabilir.

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12.953 TL taksitle 120 ay vadeli 1.5 milyonluk konut kredisi! Ziraat Bankası’ndan kallavi fırsat!

Ortak Konut Kredisi Kampanyası: Ev Sahibi Olma Fırsatı

Ziraat Bankası, ev sahibi olmak isteyenlere özel bir fırsat sunuyor. Banka, ortak konut kredisi kampanyasıyla ev almak isteyenleri desteklemeyi amaçlıyor. Bu kampanya, tek başına ödeme güçlüğü çeken kişilere yönelik bir çözüm olarak geliştirilmiş durumda. Kampanya kapsamında, en az 2 en fazla 5 kişi bir araya gelerek konut alımları için kredi kullanabiliyorlar.

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12.953 TL taksitle 120 ay vadeli 1.5 milyonluk konut kredisi! Ziraat Bankası’ndan kallavi fırsat!

Kampanya Detayları ve Başvuru Koşulları

Kampanya detaylarına göre, kredi tutarı, alınacak konutun SPK lisanslı ekspertiz firmaları tarafından düzenlenen ekspertiz raporundaki değer üzerinden hesaplanıyor.

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12.953 TL taksitle 120 ay vadeli 1.5 milyonluk konut kredisi! Ziraat Bankası’ndan kallavi fırsat!

Ayrıca, BDDK tarafından belirlenen azami kredi tutarları/oranlarına uygun olarak belirleniyor. Krediye konu olan gayrimenkul üzerine ipotek tesis ediliyor ve gerekli görüldüğünde banka tarafından ek teminat istenebiliyor. Banka ayrıca, kredi kullanan müşterilere hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası gibi ürünler sunuyor.

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12.953 TL taksitle 120 ay vadeli 1.5 milyonluk konut kredisi! Ziraat Bankası’ndan kallavi fırsat!

Ortak konut kredisi kampanyasından faydalanmak isteyenlerin, Ziraat Bankası şubelerine başvuruda bulunarak detaylı bilgi alabilecekleri belirtiliyor.