12.953 TL taksitle 120 ay vadeli 1.5 milyonluk konut kredisi! Ziraat Bankası'ndan kallavi fırsat!

Son dönemde artan konut fiyatları ve yüksek kredi faiz oranları, ev sahibi olma hayalini kuran birçok kişiyi zor durumda bırakmış durumda. Ancak Ziraat Bankası, bu soruna yenilikçi bir çözüm sunuyor. Bankanın duyurduğu ortak konut kredisi kampanyası, ev almak isteyenlere büyük bir kolaylık ve avantaj sağlıyor. Bu kampanya ile ev sahibi olmak isteyenler, daha uygun faiz oranları ve esnek ödeme koşullarıyla karşı karşıya kalıyorlar. Ziraat Bankası'nın sunduğu ortak konut kredisi kampanyası, ev alma hayali olanların yüzünü güldürecek nitelikte.