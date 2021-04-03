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03 Nisan 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Başkan Erdoğan açıkladı! Bu sektörlerde çalışanlar dikkat: Günde 50 TL ödenecek Başkan Erdoğan açıkladı! Bu sektörlerde çalışanlar dikkat: Günde 50 TL ödenecek Son dakika gelen habere göre hükümet koronavirüs salgınından en çok etkilenen yeme-içme sektörüyle ilgili yeni düzenleme yapıyor. Sektörde çalışanların iki aylık primini devlet ödeyecek. Nisan-mayısta ücretsiz izne ayrılana 1.500 TL ödenecek. İşte detaylar... Giriş Tarihi: 03.04.2021 09:21 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 09:22
AK Parti'nin pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan sektörlerin sorunlarını çözmeye yönelik torba yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, kafe ve restoranların nisan ve mayıs aylarında ilişkin sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi, ücretsiz izne çıkarılanlara 1500 lira ödeme yapılmasına ilişkin düzenleme de teklifte yer aldı. Torba yasa teklifi özetle şöyle:
Kamu kurum ve kuruluşları, muhafazası tehlikeli veya masraflı olan menkul malların da pazarlık usulüyle satış yapabilecek.
Menkul mallar, elektronik ortamda da açık artırma ya da peşin para ile satılabilecek. Artırmaya katılanlar satışa sunulan mala biçilen değerin yüzde 5'ini teminat yatıracak.
İhalelerde kazanan, malı almaktan vazgeçerse mevcut yasaya göre yıllık yüzde 5 oranında faiz ödemek zorunda kalıyor.