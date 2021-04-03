Başkan Erdoğan açıkladı! Bu sektörlerde çalışanlar dikkat: Günde 50 TL ödenecek

Son dakika gelen habere göre hükümet koronavirüs salgınından en çok etkilenen yeme-içme sektörüyle ilgili yeni düzenleme yapıyor. Sektörde çalışanların iki aylık primini devlet ödeyecek. Nisan-mayısta ücretsiz izne ayrılana 1.500 TL ödenecek. İşte detaylar...

Sabah Giriş Tarihi: 03.04.2021 09:21 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 09:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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