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02 Nisan 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri 2.5 milyon memuru doğrudan ilgilendiriyor! Tek çatı altında toplanacak! Kadro ve pozisyonlar... 2.5 milyon memuru doğrudan ilgilendiriyor! Tek çatı altında toplanacak! Kadro ve pozisyonlar...
2.5 milyon memuru doğrudan ilgilendiriyor. Tek çatı altında toplanacak. Ekonomi reform paketi kapsamında kamu kurumlarının teşkilatlanması ve personel rejimi konusunda milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni adımlar atılacak. Kamu kurumlarında kadro ve pozisyonlar yeniden belirlenecek. Konuyla ilgili detayları haberimizde derledik. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 02.04.2021 22:15
Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurularak, personelin nitelik, sayı, unvan, derece olarak belirlenip standart getirilmesi sağlanacak. Kamuda uzman, müfettişlik gibi kariyer mesleklerinde istihdam artırılacak, görevde yükselme, unvan değişikliği yönetmeliği güncelleniyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir gereği olarak, kamu kurumlarının teşkilatlanması yönetim verimliliği ve etkinliği yılsonuna kadar hazırlanacak kararname ile daha da güçlendirilecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR TEK ÇATI ALTINDA TOPLANACAK
Kamu personeline yönelik iş ve işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülmesine ilişkin yasal düzenleme ve kararname de 30 Haziran tarihine kadar tamamlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi'ne ilişkin çalışmaları 2023 yılında tamamlayacak.
Kamu çalışanları arasında derece ve kademeye göre ücret sisteminde yaşanan sorunların çözülmesi hedeflenirken, kurumlardaki kadro, pozisyonlar da yeniden tanımlanacak.
KARİYER MESLEKLERDE DAHA FAZLA İSTİHDAM
Kamu kurumlarında uzman, müfettiş gibi kariyer mesleklerinde istihdam artırılacak.
Kamu personel rejimi hızlı, etkili icraat dönemine uyumlu hale gelirken kamu çalışanlarına performans sistemi güçlendirilecek. Devlette işin niteliğine göre esnek çalışma ile iş fırsatları artarken, bu kapsamda özel meslek kursları düzenlenecek.
İşgücü izleme sistemi kurulurken, yeni sektörlere uyum stratejisi hazırlanacak. Ekonomi reform paketi kapsamında işgücü piyasasını yönlendirmek için sektörel beceri haritaları oluşturulacak. Bu haritalarla sektörel işgücü planlaması yapılacak.