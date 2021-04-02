2.5 milyon memuru doğrudan ilgilendiriyor! Tek çatı altında toplanacak! Kadro ve pozisyonlar...

Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurularak, personelin nitelik, sayı, unvan, derece olarak belirlenip standart getirilmesi sağlanacak. Kamuda uzman, müfettişlik gibi kariyer mesleklerinde istihdam artırılacak, görevde yükselme, unvan değişikliği yönetmeliği güncelleniyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir gereği olarak, kamu kurumlarının teşkilatlanması yönetim verimliliği ve etkinliği yılsonuna kadar hazırlanacak kararname ile daha da güçlendirilecek.