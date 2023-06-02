HaberlerGaleri90 gün şartını sağlayan EYT’liye 25.500 TL ödeme! Emekli maaşı bağlanmayanlar dikkat! Sebebi siz olabilirsiniz! GSS borcu, Bağ-Kur tescili…
90 gün şartını sağlayan EYT’liye 25.500 TL ödeme! Emekli maaşı bağlanmayanlar dikkat! Sebebi siz olabilirsiniz! GSS borcu, Bağ-Kur tescili…
EYT kapsamında emeklilik başvurusu yapan ancak hala işlemleri tamamlanmadığı için maaşları bağlanmayanlar dikkat. Çoğu kişi bu detayları bilmediği için sorun yaşıyor. Ayrıca emekli aylığı bağlanmayanlara avans imkanı doğdu. SGK'ya başvuruda bulunarak trink paranızı alabilirsiniz? İşte EYT maaşının bağlanmamasına sebep olabilecek maddeler...