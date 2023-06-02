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Haberler Galeri 90 gün şartını sağlayan EYT’liye 25.500 TL ödeme! Emekli maaşı bağlanmayanlar dikkat! Sebebi siz olabilirsiniz! GSS borcu, Bağ-Kur tescili…

90 gün şartını sağlayan EYT’liye 25.500 TL ödeme! Emekli maaşı bağlanmayanlar dikkat! Sebebi siz olabilirsiniz! GSS borcu, Bağ-Kur tescili…

EYT kapsamında emeklilik başvurusu yapan ancak hala işlemleri tamamlanmadığı için maaşları bağlanmayanlar dikkat. Çoğu kişi bu detayları bilmediği için sorun yaşıyor. Ayrıca emekli aylığı bağlanmayanlara avans imkanı doğdu. SGK'ya başvuruda bulunarak trink paranızı alabilirsiniz? İşte EYT maaşının bağlanmamasına sebep olabilecek maddeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 09:46
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90 gün şartını sağlayan EYT’liye 25.500 TL ödeme! Emekli maaşı bağlanmayanlar dikkat! Sebebi siz olabilirsiniz! GSS borcu, Bağ-Kur tescili…

Emeklilik başvurusunda bulunan ancak hala aylıkları bağlanmayanlar için rehber çıktı. Emekli maaşınızın yatmamasının sebebi siz olabilirsiniz. Bunun için henüz işlemleri devam eden EYT'lilerin dikkat etmesi gereken bazı adımlar var. Peki EYT maaşım neden hala yatmadı? EYT'de maaşı yatmayana toplu para şartları neler?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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90 gün şartını sağlayana EYT’liye 25.500 TL ödeme! Emekli maaşı bağlanmayanlar dikkat! Sebebi siz olabilirsiniz! GSS borcu, Bağ-Kur tescili…

İŞLEMİ BİTMEYENLER DİKKAT

Bu arada henüz işlemleri bitmeyen EYT'liler de bulunuyor. İşlemleri bitmeyen EYT'lilerin maaşlarının bağlanmama sebepleri kendilerinden de kaynaklanıyor olabilir. Bunun için henüz işlemleri devam eden EYT'liler şu adımlara dikkat etmeliler:

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90 gün şartını sağlayana EYT’liye 25.500 TL ödeme! Emekli maaşı bağlanmayanlar dikkat! Sebebi siz olabilirsiniz! GSS borcu, Bağ-Kur tescili…

*Bağ-Kur borcunuz var mı?

Eğer daha önceden ödenmemiş bir Bağ-Kur borcunuz bulunuyorsa emeklilik iylemleriniz durduruluyor. Bu borcu ödediğinizde başlıyor. Borcunuz olup olmadığını e-devletten öğrenebilirsiniz. Eğer borcunuz varsa şu anda yürürlükteki yapılandırmadan yararlanarak faizlerini sildirip kolayca ödeyebilirsiniz.

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90 gün şartını sağlayana EYT’liye 25.500 TL ödeme! Emekli maaşı bağlanmayanlar dikkat! Sebebi siz olabilirsiniz! GSS borcu, Bağ-Kur tescili…

*Bağ-Kur tesciliniz var mı?

Daha önce yapılmış bir Bağ-Kur tesciliniz yani Bağ-Kur çalışmanız var ise bunu e-devletten kontrol edin. 4B tescil kaydı bölümüne girerek kolayca bulabilirsiniz. Eğer varsa bu tescilin olduğu SGK müdürlüğü ile bir yazışma yapılıyor ve bu da süreci uzatıyor.

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90 gün şartını sağlayana EYT’liye 25.500 TL ödeme! Emekli maaşı bağlanmayanlar dikkat! Sebebi siz olabilirsiniz! GSS borcu, Bağ-Kur tescili…

*Başka bir SGK müdürlüğünde dosya var mı?

Başvurduğunuz SGK müdürlüğünün dışında başka bir bölgede çalışmanız var ise orada da bir dosyanız olabilir ve bu dosyaların birleştirilmesi gerekebilir. Bu da süreci uzatır.