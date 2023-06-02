90 gün şartını sağlayan EYT’liye 25.500 TL ödeme! Emekli maaşı bağlanmayanlar dikkat! Sebebi siz olabilirsiniz! GSS borcu, Bağ-Kur tescili…

*Bağ-Kur tesciliniz var mı?

Daha önce yapılmış bir Bağ-Kur tesciliniz yani Bağ-Kur çalışmanız var ise bunu e-devletten kontrol edin. 4B tescil kaydı bölümüne girerek kolayca bulabilirsiniz. Eğer varsa bu tescilin olduğu SGK müdürlüğü ile bir yazışma yapılıyor ve bu da süreci uzatıyor.