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Akdeniz Sahil Yolu Son durum 2021 | 11 saatlik yol 4-5 saate düşecek! Bölge halkını sevindiren gelişme
Akdeniz Sahil Yolu ne zaman bitecek? Mersin-Antalya arasındaki 450 kilometrelik mesafeyi 11 saatten 4-5 saate düşürecek toplam 3 milyar 600 milyon lira proje bedeli olan Akdeniz Sahil Yolu Projesinin Silifke etabındaki tünellerde çalışmalar sürüyor. Mersin-Antalya D-400 Karayolunda 11 saat süren zorlu yolculuk, Akdeniz sahil projesinin tamamlanmasıyla 5 saate inecek.
Giriş Tarihi: 14.09.2021 12:09Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 12:29