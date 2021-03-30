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Haberler Galeri Canlı döviz kurları: 30 Mart dolar ve euro bugün ne kadar, kaç TL oldu? Piyasalarda son durum...

Canlı döviz kurları: 30 Mart dolar ve euro bugün ne kadar, kaç TL oldu? Piyasalarda son durum...

Dolar ve euro ne kadar? Koronavirüs salgını sonrası piyasalarda dalgalı seyir sürüyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,1850 lira, euronun satış fiyatı ise 9,6500 lira olmuştu. Dolar yeni güne 8,2740 liradan, euro ise 9,7420 liradan güne başlamıştı. Güncel fiyatları merak eden yatırımcılar, döviz kurlarının şu an ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 30 Mart Salı canlı döviz kurları...

Giriş Tarihi: 30.03.2021 15:07 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 15:07
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Canlı döviz kurları: 30 Mart dolar ve euro bugün ne kadar, kaç TL oldu? Piyasalarda son durum...

Dolar ve euro ne kadar oldu? Bankalararası piyasada güncel döviz kurları yakından takip ediliyor. Son günlerde yukarı yönlü hareket izleyen dolar kuru, haftaya 8,07 TL'den başlamıştı. Bugün 8,45 seviyelerini test eden dolar kuru dalgalı seyrini sürdürüyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 30 Mart Salı canlı döviz kurları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Canlı döviz kurları: 30 Mart dolar ve euro bugün ne kadar, kaç TL oldu? Piyasalarda son durum...

BUGÜN EURO NE KADAR?

İşte 30 Mart Salı tarihli canlı euro kuru:

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Canlı döviz kurları: 30 Mart dolar ve euro bugün ne kadar, kaç TL oldu? Piyasalarda son durum...

BUGÜN DOLAR NE KADAR?

İşte 30 Mart Salı tarihli canlı dolar kuru:

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Canlı döviz kurları: 30 Mart dolar ve euro bugün ne kadar, kaç TL oldu? Piyasalarda son durum...

Geçen hafta yüzde 1,75'i test eden ve yüzde 1,62 seviyelerinde dengelenen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, ivme kazanan yükselişiyle yeniden yüzde 1,75'e çıktı. Dolar endeksi ise 93,0 ile Kasım 2020'den beri gördüğü en yüksek seviyeyi gördü. Avro/dolar paritesi de bir önceki kapanışın hemen altında 1,1763 seviyesinde dengelendi.

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Canlı döviz kurları: 30 Mart dolar ve euro bugün ne kadar, kaç TL oldu? Piyasalarda son durum...

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları nedeniyle sıkılaştırılan tedbirler ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin Türk lirası varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu söyledi.

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündemin odağında olduğunu belirten analistler, yurt dışında Almanya'da enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündemi ile Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva'ın konuşmasının takip edileceğini aktardı.