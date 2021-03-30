Canlı döviz kurları: 30 Mart dolar ve euro bugün ne kadar, kaç TL oldu? Piyasalarda son durum...

Dolar ve euro ne kadar? Koronavirüs salgını sonrası piyasalarda dalgalı seyir sürüyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,1850 lira, euronun satış fiyatı ise 9,6500 lira olmuştu. Dolar yeni güne 8,2740 liradan, euro ise 9,7420 liradan güne başlamıştı. Güncel fiyatları merak eden yatırımcılar, döviz kurlarının şu an ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 30 Mart Salı canlı döviz kurları...

Giriş Tarihi: 30.03.2021 15:07 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 15:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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