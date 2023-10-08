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Haberler Galeri Bankaların mevduat faizlerinde doruk nokta! 150 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? 2023 Ekim banka banka hesaplama çıktı!

Bankaların mevduat faizlerinde doruk nokta! 150 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? 2023 Ekim banka banka hesaplama çıktı!

Mevduat hesapları, tasarruflarını değerlendirmek isteyen birçok kişi için güvenilir bir yatırım seçeneği olarak öne çıkıyor. Ancak faiz oranlarının güncellenmesi ve bankalar arasındaki rekabet nedeniyle, hangi bankada ne kadar faiz getirisi elde edeceğinizi takip etmek önemlidir. Özellikle kısa vadeli mevduat hesapları için faiz getirileri, vade süresine ve bankanın belirlediği oranlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.10.2023 23:29
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Bankaların mevduat faizlerinde doruk nokta! 150 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? 2023 Ekim banka banka hesaplama çıktı!

Elinizdeki 50 bin TL'yi yatırım aracına çevirerek faiz getirisi elde etmek istiyorsanız, mevduat hesapları bu amaçla tercih edilen güvenilir seçeneklerden biridir. Ancak faiz getirisi hesaplarken dikkate almanız gereken birkaç önemli faktör vardır. Öncelikle, faiz oranları bankadan bankaya farklılık gösterebilir ve zaman içinde değişebilir. Ayrıca, vade süresi de faiz getirinizi etkiler. İşte banka banka 32 günlük 150 bin TL'nin getirisi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankaların mevduat faizlerinde doruk nokta! 150 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? 2023 Ekim banka banka hesaplama çıktı!

Akbank

Mevduat Faizi Oranı: %40
Yatırılacak Para Miktarı: 150 Bin TL
Aylık getirisi: 154.997,26 TL

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Bankaların mevduat faizlerinde doruk nokta! 150 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? 2023 Ekim banka banka hesaplama çıktı!

Odea

Mevduat Faizi Oranı: %43
Yatırılacak Para Miktarı: 150 Bin TL
Aylık getirisi: 155.372,05 TL

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Bankaların mevduat faizlerinde doruk nokta! 150 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? 2023 Ekim banka banka hesaplama çıktı!

TEB - Türk Ekonomi Bankası

Mevduat Faizi Oranı: %42
Yatırılacak Para Miktarı: 150 Bin TL
Aylık getirisi: 155.247,12 TL

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Bankaların mevduat faizlerinde doruk nokta! 150 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? 2023 Ekim banka banka hesaplama çıktı!

DenizBank

Mevduat Faizi Oranı: %41
Yatırılacak Para Miktarı: 150 Bin TL
Aylık getirisi: 155.122,19 TL