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Haberler Galeri 2. torba yasa maddeleri açıldı! Milyonlara 5 müjde sıralandı! 2000 sigortalıya erken emeklilik, en düşük emekli maaşına ara zam, taşerona kadro,...

2. torba yasa maddeleri açıldı! Milyonlara 5 müjde sıralandı! 2000 sigortalıya erken emeklilik, en düşük emekli maaşına ara zam, taşerona kadro,...

Ekonomiye ve sosyal güvenliğe dair bir dizi önemli düzenleme, Meclis'e gönderilmek üzere hazırlık aşamasında. Bu beklenen değişiklikler, milyonlarca insanın hayatını etkileyebilecek nitelikte ve yakın gelecekte Meclis'e sunulacak. İlk torba kanun teklifi için start verildi ve bu teklif, çeşitli kritik meseleleri ele alacak. İşte milyonlara madde madde torba yasa...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.10.2023 16:29 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 16:48
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2. torba yasa maddeleri açıldı! Milyonlara 5 müjde sıralandı! 2000 sigortalıya erken emeklilik, en düşük emekli maaşına ara zam, taşerona kadro,...

Meclis, yeni yasama yılına girdiği bu dönemde, toplumun farklı kesimlerini ilgilendiren önemli yasal düzenlemeler için harekete geçti. Emeklilerden gençlere, işçilerden işverenlere kadar her kesimi kapsayacak olan bu düzenlemeler, ülkenin sosyal ve ekonomik yapısında önemli değişiklikler getirecek. İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2. torba yasa maddeleri açıldı! Milyonlara 5 müjde sıralandı! 2000 sigortalıya erken emeklilik, en düşük emekli maaşına ara zam, taşerona kadro,...

İlk torba kanun teklifi gün sayıyor. Edinilen bilgiye göre, AK Partili milletvekilleri Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ekonomiye yönelik kanun teklifi için çalışmalarını sürdürüyor. İlerleyen günlerde tamamlanarak TBMM'ye sunulması planlanan teklif, OVP kapsamındaki ilk yasa teklifi olacak. Torba kanun teklifi olarak Meclis gündemine gelmesi beklenen teklifte, özellikle fiyat istikrarını hedefleyen, dezenflasyon çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyulacak düzenlemeler yer alacak.

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2. torba yasa maddeleri açıldı! Milyonlara 5 müjde sıralandı! 2000 sigortalıya erken emeklilik, en düşük emekli maaşına ara zam, taşerona kadro,...

Aile ve Gençlik Bankası'nın doğrudan faizsiz kredi kullandırmasına ilişkin düzenlemenin de teklifte yer alması bekleniyor. Ana gelir kaynağını Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz, petrol ve madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmının oluşturacağı banka, kurulmasının ardından evlenen gençlere 150 bin liraya kadar faizsiz kredi projesi hayata geçirilecek. 24 ayı geri ödemesiz 48 ay vadeli kredi, deprem bölgesinden başlatılarak tüm Türkiye'yi kapsayacak.

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2. torba yasa maddeleri açıldı! Milyonlara 5 müjde sıralandı! 2000 sigortalıya erken emeklilik, en düşük emekli maaşına ara zam, taşerona kadro,...

KİRALIK EVLER VE DEPREM YASASI

Meclis'e taşınacak ilk düzenlemelerden biri de 'günlük kiralık evler'e ilişkin olacak. Yeni dönemin en önemli yasal düzenlemelerinden biri de 6 Şubat depremlerinden sonra gündeme gelen ve özel olarak İstanbul'u depreme hazırlıklı hale getirmek için üzerinde çalışılan deprem yasası teklifi olacak.

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2. torba yasa maddeleri açıldı! Milyonlara 5 müjde sıralandı! 2000 sigortalıya erken emeklilik, en düşük emekli maaşına ara zam, taşerona kadro,...

İmzaya açılan teklifte deprem illerinde rezerv alanlar oluşturulması, sıvılaşma riski bulunan ya da fay hatlarının geçtiği yerlere imar izni yasağı getirilmesi ve kentsel dönüşüm çalışmalarının yürütülmesine ilişkin detaylar yer alacak. Yapı denetimi, yerel ve merkezi yönetimlerin sorumlulukları da yeni yasada ayrıntılarıyla düzenlenecek.