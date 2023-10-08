2. torba yasa maddeleri açıldı! Milyonlara 5 müjde sıralandı! 2000 sigortalıya erken emeklilik, en düşük emekli maaşına ara zam, taşerona kadro,...

Ekonomiye ve sosyal güvenliğe dair bir dizi önemli düzenleme, Meclis'e gönderilmek üzere hazırlık aşamasında. Bu beklenen değişiklikler, milyonlarca insanın hayatını etkileyebilecek nitelikte ve yakın gelecekte Meclis'e sunulacak. İlk torba kanun teklifi için start verildi ve bu teklif, çeşitli kritik meseleleri ele alacak. İşte milyonlara madde madde torba yasa...