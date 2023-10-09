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Haberler Galeri SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı hepsini kapsayacak! Emekliye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiye müjdesi! 5000 TL ödeme tarihleri...

SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı hepsini kapsayacak! Emekliye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiye müjdesi! 5000 TL ödeme tarihleri...

Emekli ikramiyesi son dakika gelişmeleri milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Emeklilere yılda iki kez verilen bayram ikramiyesinin, Cumhuriyet Bayramı'nda da verilip verilmeyeceği merak konusu oluyor. Konuya ilişkin açıklama için gözler Başkan Erdoğan'ın Kabine sonrası açıklamasına çevrildi. İşte, 5000 lira 29 Ekim ikramiyesine ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 09.10.2023 10:03
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SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı hepsini kapsayacak! Emekliye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiye müjdesi! 5000 TL ödeme tarihleri...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikamiyesi hakkında detaylar merak konusu oluyor. Bir defaya mahsus olmak üzere, emekli vatandaşlara ve hak sahiplerine 5000 TL tutarında ikramiye ödenmesi gündemde. Konuya ilişkin açıklama için gözler Başkan Erdoğan'ın Kabine sonrası yapacağı açıklamaya çevrildi. İşte, bayram ikramiyesi son dakika gelişmeleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı hepsini kapsayacak! Emekliye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiye müjdesi! 5000 TL ödeme tarihleri...

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş düzenlemesi için bir süredir Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan oluşan üçlü mekanizma çalışmalarını sürdürüyordu.

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SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı hepsini kapsayacak! Emekliye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiye müjdesi! 5000 TL ödeme tarihleri...

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ DUYURDU!

Emeklileri heyecanlandıran açıklama önceki gün Başkan Erdoğan'dan geldi. Hafta sonu gerçekleşen AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde konuşan Başkan Erdoğan, "İlk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi emeklilerimize açıklayacağız" dedi.

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SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı hepsini kapsayacak! Emekliye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiye müjdesi! 5000 TL ödeme tarihleri...

Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Erdoğan'ın işçi, memur ve Bağ-Kur emeklileriyle ilgili çalışmayı Kabine toplantısı sonrasında paylaşacağını duyurdu.

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SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı hepsini kapsayacak! Emekliye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiye müjdesi! 5000 TL ödeme tarihleri...

AK PARTİ'DEN EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi hakkında konuştu.

Dağ, "Bakanlıklarımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar." dedi.