HaberlerGaleriSGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı hepsini kapsayacak! Emekliye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiye müjdesi! 5000 TL ödeme tarihleri...
SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı hepsini kapsayacak! Emekliye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiye müjdesi! 5000 TL ödeme tarihleri...
Emekli ikramiyesi son dakika gelişmeleri milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Emeklilere yılda iki kez verilen bayram ikramiyesinin, Cumhuriyet Bayramı'nda da verilip verilmeyeceği merak konusu oluyor. Konuya ilişkin açıklama için gözler Başkan Erdoğan'ın Kabine sonrası açıklamasına çevrildi. İşte, 5000 lira 29 Ekim ikramiyesine ilişkin detaylar...