2022 MTV oranı belli oldu! Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?

Yılbaşından itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) uygulanacak artış oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yetkisini kullanarak 36,2 olan yeniden değerleme oranında yüzde 11,2'lik indirime giderek yüzde 25'e indirdi. Düzenlemeyle birlikte en düşük MTV tutarı 109 liradan 136,25 liraya, en yüksek MTV tutarı ise 50 bin 107 liradan 62 bin 634 liraya çıkmış oldu. Peki 2022 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne?

Giriş Tarihi: 21.12.2021 10:53 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 10:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL