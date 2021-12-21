21 Aralık 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 2022 MTV oranı belli oldu! Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?

2022 MTV oranı belli oldu! Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?

Yılbaşından itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) uygulanacak artış oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yetkisini kullanarak 36,2 olan yeniden değerleme oranında yüzde 11,2'lik indirime giderek yüzde 25'e indirdi. Düzenlemeyle birlikte en düşük MTV tutarı 109 liradan 136,25 liraya, en yüksek MTV tutarı ise 50 bin 107 liradan 62 bin 634 liraya çıkmış oldu. Peki 2022 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne?

Giriş Tarihi: 21.12.2021 10:53 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 10:53
  • 1
  • 28
2022 MTV oranı belli oldu! Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden değerleme oranını yüzde 36,2'den yüzde 25'e düşürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 28
2022 MTV oranı belli oldu! Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?

2022 yılında vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirlenmişti. Yeniden değerleme oranında yüzde 50 indirim yapma yetkisi bulunan Başkan Erdoğan bu yetkisini kullandı.

  • 3
  • 28
2022 MTV oranı belli oldu! Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25'e düşürüldü. Ancak diğer vergi, harç ve cezalarda yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak uygulanmaya devam edecek.

  • 4
  • 28
2022 MTV oranı belli oldu! Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?

Başkan Erdoğan yeniden değerleme oranında indirim yetkisini 2019 ve 2020 yıllarında yine MTV'de kullanmıştı.

  • 5
  • 28
2022 MTV oranı belli oldu! Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?

Peki güncel MTV oranlarıyla hangi araç sahibi ne kadar ödüyor? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne?