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Haberler Galeri Bankaların güncel faiz oranları! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank... Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisinde oranlar tepetaklak oldu!

Bankaların güncel faiz oranları! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank... Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisinde oranlar tepetaklak oldu!

Bankalar ihtiyaca yönelik kişilere belirli faiz oranlarıyla birlikte kredi imkanı sunmaktadır. Özellikle nakit ihtiyacı doğan taşıt, konut gibi alımlarda bu krediler adeta can suyu olmaktadır. 2023 konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinin değişen faiz oranları araştırılıyor. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2023 08:34 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 08:34
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Bankaların güncel faiz oranları! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank... Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisinde oranlar tepetaklak oldu!

Vatandaşların anlık nakit ihtiyaçları için banklar belirli faiz oranlarıyla birlikte ihtiyaca yönelik kredi fırsatları sunuyor. Her bankada değişiklik gösteren oranlar güncellendi. Konut kredisinde yüzde 1.20, 2.15, 3,75 gibi oranlar önümüze çıkarken ihtiyaç kredisinde ise faiz oranları 1,89'dan başlıyor. İşte banka banka taşıt, ihtiyaç, konut kredi faiz oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankaların güncel faiz oranları! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank... Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisinde oranlar tepetaklak oldu!

iHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Enpara.com İhtiyaç Kredisi

1.000 - 50.000 TL 3 - 36 Ay %2,28 - %2,68

DenizBank İhtiyaç Kredisi

1.000 - 70.000 TL 1 - 36 Ay %2,08 - %2,71

Yapı Kredi İhtiyaç Kredisi

1.000 - 500.000 TL 1 - 36 Ay %3,29 - %4,99

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Bankaların güncel faiz oranları! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank... Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisinde oranlar tepetaklak oldu!

N Kolay İhtiyaç Kredisi

2.000 - 70.000 TL 1 - 36 Ay %4,29 - %4,49

ING İhtiyaç Kredisi

500 - 175.000 TL 3 - 36 Ay %1,89 - %3,04

TEB - Türk Ekonomi Bankası İhtiyaç Kredisi

1.000 - 200.000 TL 1 - 36 Ay %1,99

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Bankaların güncel faiz oranları! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank... Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisinde oranlar tepetaklak oldu!

CEPTETEB İhtiyaç Kredisi

1.000 - 200.000 TL 1 - 36 Ay %1,99

İş Bankası İhtiyaç Kredisi

3.000 - 100.000 TL 1 - 36 Ay %2,10 - %2,90

QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi

1.000 - 70.000 TL 1 - 36 Ay %2,69 - %3,01

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Bankaların güncel faiz oranları! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank... Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisinde oranlar tepetaklak oldu!

Akbank İhtiyaç Kredisi

1.000 - 250.000 TL 1 - 36 Ay %2,73 - %4,68

Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi

1.000 - 500.000 TL 3 - 36 Ay %3,36 - %5,65

Alternatif Bank İhtiyaç Kredisi

1.000 - 70.000 TL 3 - 36 Ay %2,50 - %3,05