26 Mayıs 2023, Cuma
Bankaların güncel faiz oranları! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank... Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisinde oranlar tepetaklak oldu!
Bankalar ihtiyaca yönelik kişilere belirli faiz oranlarıyla birlikte kredi imkanı sunmaktadır. Özellikle nakit ihtiyacı doğan taşıt, konut gibi alımlarda bu krediler adeta can suyu olmaktadır. 2023 konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinin değişen faiz oranları araştırılıyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.05.2023 08:34 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 08:34
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