Bankaların güncel faiz oranları! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank... Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisinde oranlar tepetaklak oldu!

Vatandaşların anlık nakit ihtiyaçları için banklar belirli faiz oranlarıyla birlikte ihtiyaca yönelik kredi fırsatları sunuyor. Her bankada değişiklik gösteren oranlar güncellendi. Konut kredisinde yüzde 1.20, 2.15, 3,75 gibi oranlar önümüze çıkarken ihtiyaç kredisinde ise faiz oranları 1,89'dan başlıyor. İşte banka banka taşıt, ihtiyaç, konut kredi faiz oranları...