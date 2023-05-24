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Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? 2023 Kurban Bayramı ikramiyesi haziran ayının kaçında, ne kadar yatacak?

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na son 1 ay kalırken ikramiye ödemelerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak? 2023 Bayram ikramiyesi haziranın kaçında yatacak? Kim ne kadar bayram ikramiyesi alacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2023 10:31 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 10:31
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Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? 2023 Kurban Bayramı ikramiyesi haziran ayının kaçında, ne kadar yatacak?

Kurban Bayramı 28 Haziran'da başlayacak. 4 gün sürecek olan bayramın öncesinde yılda iki kez verilen ikramiye ödemelerinin sonuncusu hesaplara yatacak. Konuya ilişkin ikramiye almayı bekleyen vatandaşlar detayları araştırıyor. Peki Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak? 2023 Bayram ikramiyesi haziranın kaçında yatacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? 2023 Kurban Bayramı ikramiyesi haziran ayının kaçında, ne kadar yatacak?

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara bayram ikramiyesi ödeniyor.

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Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? 2023 Kurban Bayramı ikramiyesi haziran ayının kaçında, ne kadar yatacak?

Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine veriliyor.

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Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? 2023 Kurban Bayramı ikramiyesi haziran ayının kaçında, ne kadar yatacak?

EYT düzenlemesiyle emekli aylığı bağlananlar da bayram ikramiyesi alma imkanı elde ediyor.

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Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? 2023 Kurban Bayramı ikramiyesi haziran ayının kaçında, ne kadar yatacak?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ HAZİRANIN KAÇINDA YATACAK?

Kurban Bayramı 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerine denk geliyor. Buna göre ikramiye 19-27 Haziran tarihleri arasında ödenecek. Kesin tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklayacak.