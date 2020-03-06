Fındık desteklemeleri ne zaman ödenecek? 2009'dan bu yana ödenenen fındık desteği üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Ödemeler üreticilerin TC kimlik numaralarının son hanelerine göre yapılıyor. Üç grup halinde gerçekleşen ödemelerin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, fındık destekleme parası yattı mı? 2020 fındık desteklemeleri ne zaman ödenecek? Tarih belli oldu mu? İşte cevaplar...