Fındık destekleme parası yattı mı? 2020 fındık desteklemeleri ne zaman ödenecek? Fındık desteklemeleri ne zaman ödenecek? Devlet tarafından çiftçilere verilen ödemelerden biri olan fındık desteklemeleri ile ilgili vatandaşların araştırmaları sürüyor. Fındık desteklemeleri kişilerin Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor. Peki, fındık destekleme parası yattı mı? 2020 fındık desteklemeleri ne zaman ödenecek? İşte konu ile ilgili ayrıntılar... Giriş Tarihi: 06.03.2020 12:41 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 12:53
Fındık desteklemeleri ne zaman ödenecek? 2009'dan bu yana ödenenen fındık desteği üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Ödemeler üreticilerin TC kimlik numaralarının son hanelerine göre yapılıyor. Üç grup halinde gerçekleşen ödemelerin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, fındık destekleme parası yattı mı? 2020 fındık desteklemeleri ne zaman ödenecek? Tarih belli oldu mu? İşte cevaplar...
2020 FINDIK DESTEKLEMELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Fındık destek ödemeleri bakanlık tarafından belirlenen takvime göre yapılıyor. Fındık ödemeleri, destekleme başvurusunda bulunan vatandaşların Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor. Ordu Milletvekili Enginyurt, fındık paralarının T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre başvuru tarihinden itibaren yetiştiricilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.
FINDIK DESTEKLEMESİNDEN KİMLER FAYDALANAMAZ?
* Çks ve FKS kaydı olmayanlar,
* Fındık üretim bahçesinde ara ziraatı yapanlar, * Sahte belge düzenleyerek, gerçeğe uygun olmayan başvuruda bulunanlar, * Devlet kurumları ve ortakları fındık parası alamazlar. BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Devlet fındık destekleme ve alan bazlı gelir desteğinden faydalanmak için; alan bazlı gelir desteği ödemesinden faydalanmak isteyen üreticilerin müracaat yılında Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ve Fındık Kayıt Sistemine kayıtlı olmaları ve kayıt güncellemeleri gerekmektedir. Fındık destekleme almak isteyenler il/ilçe müdürlüğüne aşağıda belirtilen belgeler ile başvurabilirler.
a) Başvuru dilekçesi (Ek-1), DEVLET FINDIK DESTEKLEME BAŞVURU DİLEKÇESİ
b) Fındık üretici belgesi.
Ziraat Bankasınca yapılan bilgilendirmeye göre fındık paraları ödeme tarihlerinde, çiftçilerin T.C. Kimlik numaralarının son hanelerine göre belirtilecek tarihlerde, çiftçi ve üreticilerin TARIMSAL DESTEKLEME HESAPLARINA aktarılacak.