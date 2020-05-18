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Araç sahiplerine güzel haber! Kaskoda yeni dönem başlıyor

Corona virüsle dünya, alışkanlıklarını yavaş yavaş değiştirdi. Salgınla mücadele döneminde kısmi olarak sokağa çıkma yasağının uygulanması ve birçok kişinin evden çalışması, trafikteki araç sayısını azalttı. Koronavirüs salgınından dolayı araçlarını az kullanan veya ekonomik durumları olumsuz etkilenen sigortalılara aylık kasko seçeneği getirildi. İşte tüm sürücüleri ilgilendiren haberin detayları...

Giriş Tarihi: 18.05.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 09:45
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Araç sahiplerine güzel haber! Kaskoda yeni dönem başlıyor

Araç sahipleri dikkat! Türkiye'de ilk kez aylık kasko sigortası kullanıma sunuldu.

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Araç sahiplerine güzel haber! Kaskoda yeni dönem başlıyor

Türkiye'de böyle bir uygulamanın ilk kez yapıldığını belirten (İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği) İSAD Onursal Başkanı Turusan Bağcı, "Sigortalılarımız yıl içerisinde istediği zaman aylık poliçe yaptırmaktan vazgeçebilir, poliçesini belli bir süre durdurabilir veya geniş teminatlı kasko poliçesine geçiş yapabilir. Ayrıca bu ürünümüzde herhangi bir servis kısıtlaması da yok." dedi.

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Araç sahiplerine güzel haber! Kaskoda yeni dönem başlıyor

Olası bir hasar durumunda aracın istenilen servise götürülebileceğini belirten Bağcı, Müşterilerimiz olası hasar durumunda araçlarının tamirini diledikleri serviste gerçekleştirebilirler. Diğer taraftan araç sahipleri için en önemli riskler olan çift taraflı çarpışma, çalınma ve yanma risklerine karşı teminat sunan Aylık Kasko Sigortası'na, isteğe bağlı olarak İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı ve 7/24 Asistans Paketi de dahil edilebiliyor" şeklinde konuştu.

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Araç sahiplerine güzel haber! Kaskoda yeni dönem başlıyor

AYLIK KASKO NEDİR?
Milliyet'in haberine göre; Piyasadaki ürünlerden farklı olarak yıllık değil aylık güvence sağlayan Aylık Kasko; Aracınızın kasko yenilemesi geldiği halde belirli nedenlerle yenileme yaptıramadığımız durumlarda kredi kartı limitinize bloke koyulmadan bütçenize uygun fiyatlarla aracınızı korumanız için hazırlanmış bir kasko sigortası ürünü.

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Araç sahiplerine güzel haber! Kaskoda yeni dönem başlıyor

Aracınızı en uygun fiyatlarla ve aylık ödemeyle sigortalayabilir ve temel risklere karşı koruma sağlayabilirsiniz.