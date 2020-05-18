HaberlerGaleriAraç sahiplerine güzel haber! Kaskoda yeni dönem başlıyor
Araç sahiplerine güzel haber! Kaskoda yeni dönem başlıyor
Corona virüsle dünya, alışkanlıklarını yavaş yavaş değiştirdi. Salgınla mücadele döneminde kısmi olarak sokağa çıkma yasağının uygulanması ve birçok kişinin evden çalışması, trafikteki araç sayısını azalttı. Koronavirüs salgınından dolayı araçlarını az kullanan veya ekonomik durumları olumsuz etkilenen sigortalılara aylık kasko seçeneği getirildi. İşte tüm sürücüleri ilgilendiren haberin detayları...
Giriş Tarihi: 18.05.2020 09:41Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 09:45