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Haberler Galeri EYT'siz erken emeklilik listesi dizildi! 1999-2000-2002-2005-2008 tarihlerine dikkat! 8 yöntem öne çekiyor

EYT'siz erken emeklilik listesi dizildi! 1999-2000-2002-2005-2008 tarihlerine dikkat! 8 yöntem öne çekiyor

Erken emeklilik, günümüzde milyonlarca çalışanın dikkatini çeken ve araştırdığı bir konudur. Özellikle EYT yasası kapsamında birçok kişi erken emeklilik fırsatı elde ederken, bu yasadan etkilenmeyenler için de çeşitli formüller ve alternatifler gündeme gelmektedir. İşte bu noktada, erken emeklilik şartları ve süreçleri her geçen gün daha fazla insanın ilgisini çekmektedir. Bu nedenle, bireylerin kendi durumlarını değerlendirerek, uygun stratejiler geliştirmesi önem arz etmektedir. İşte erken emeklilik yolları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.02.2024 19:00
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EYT’siz erken emeklilik listesi dizildi! 1999-2000-2002-2005-2008 tarihlerine dikkat! 8 yöntem öne çekiyor

Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın en büyük hedeflerinden biri, emekli olarak düzenli bir gelire sahip olmaktır. Çalışanlar, emeklilik yaşını ve bu süreyi öne çekmenin yollarını araştırırken, ülkemizdeki çalışma hayatıyla ilgili mevzuatın belirlediği koşulları incelemektedirler. Emeklilik için belirli bir yaş ve prim ödeme süresini tamamlamanın yanı sıra, diğer bazı kriterler de göz önünde bulundurulmaktadır. Bu kriterler doğrultusunda, çalışanlar emeklilik planlarını yapmakta ve erken emeklilik için farklı stratejiler geliştirmektedirler.

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EYT’siz erken emeklilik listesi dizildi! 1999-2000-2002-2005-2008 tarihlerine dikkat! 8 yöntem öne çekiyor

ÇOCUKLAR AVANTAJ: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor.

Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Burada tek şart, çocukların sigortadan önce doğmuş olması.

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EYT’siz erken emeklilik listesi dizildi! 1999-2000-2002-2005-2008 tarihlerine dikkat! 8 yöntem öne çekiyor

ASKERLİK ÖNE ÇEKER: Erkeklerde ise askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkanı veriyor.
Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekiyor. Böylece en az 1 yaş önce emeklilik imkanı bulunuyor.

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EYT’siz erken emeklilik listesi dizildi! 1999-2000-2002-2005-2008 tarihlerine dikkat! 8 yöntem öne çekiyor

10 YIL PRİM YETİYOR: Kısmi emeklilik de denilen yöntemde ise 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Burada ise yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60'tan başlıyor.

Bu imkan 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için geçerli. Sonrası için ise prim 4500'e, yıl şartı 25'e çıkıyor.

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EYT’siz erken emeklilik listesi dizildi! 1999-2000-2002-2005-2008 tarihlerine dikkat! 8 yöntem öne çekiyor

YÜZDE 60 RAPOR YETER: Çalışırken iş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor. En az 1800 gün prim yeterli oluyor.