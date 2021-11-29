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Bankalardan faizsiz kredi müjdesi! Yeni evleneceklere bayram havası estirecek! Beyaz eşya, telefon, mobilya gibi ürünlerde...

Bankalardan faizsiz kredi müjdesi! Yeni evleneceklere bayram havası estirecek! Beyaz eşya, telefon, mobilya gibi ürünlerde...Yeni evlenecekler ve haihazırda bulunan eşyalarını değiştirmek isteyenler fiyat araştırmalarına başladı. Elektronik ve mobilya gibi fiyatları yüksek olan ev eşyaları için bankalarda faizsiz kredi dönemi başladı. Masrafsız kredi imkanı ile eşyalarını değiştirmek isteyenler sunulan fırsat için detayları merak ediyor. Sizler için kampanyaları bir araya getirdik. İşte, konu hakkında son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.11.2021 18:00 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 18:00
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Bankalardan faizsiz kredi müjdesi! Yeni evleneceklere bayram havası estirecek! Beyaz eşya, telefon, mobilya gibi ürünlerde...

Yeni evleneceklere güzel haberler peş peşe geldi. Artan fiyatlar sonrasında bankalardan faizsiz kredi müjdesi geldi. Online alışveriş siteleri tek tek indirime girmişken bir de üzerine masrafsız kredi eklenince pek çok kişi için bayram havası oldu. Bankaların sunduğu fırsattan yararlanmak isteyenler detayları araştırmaya başladı. Beyaz eşya, telefon ve mobilya gibi ürünlerde yapılan kampanyanın detaylarını haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalardan faizsiz kredi müjdesi! Yeni evleneceklere bayram havası estirecek! Beyaz eşya, telefon, mobilya gibi ürünlerde...

BANKALAR ALIŞVERİŞ İÇİN SIFIR FAİZ İLE KREDİ YARIŞINA GİRDİ

ING bank ve Akbank 5000 TL'ye kadar sıfır faiz uygularken N Kolay da 1000 TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor. Bankalar alışveriş kredisi kampanyalarında resmen yeni bir yarışa girdi. Sıfır faiz oranları ile çoğu kurumsal mağazadan yapılacak alışverişler amacıyla yüksek oranda ve ideal ödeme koşullarında alışveriş kredileri sunuluyor.

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Bankalardan faizsiz kredi müjdesi! Yeni evleneceklere bayram havası estirecek! Beyaz eşya, telefon, mobilya gibi ürünlerde...

ING Bank, Fibabanka, Yapı Kredi Bankası başta olmak üzere çoğu banka; birçok e-ticaret ve diğer firmalar üzerinden yapılacak bütün alışverişler amacıyla özel faizsiz ve masrafsız krediler sunuyor. İşte en hesaplı alış veriş kredileri…

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Bankalardan faizsiz kredi müjdesi! Yeni evleneceklere bayram havası estirecek! Beyaz eşya, telefon, mobilya gibi ürünlerde...

3 AYDAN 36 AYA KADAR VADE SEÇENEĞİ VAR

3 aydan 36 aya kadar vade seçenekleri ile en hesaplı alışveriş kredisi fırsatlarını yayınlayan Fibabanka, beyaz eşya ve elektronik alışverişlerinde geçerli faizsiz finansman seçeneklerini bütün vatandaşlara sunuyor.

Bosch Alışveriş Kredisi kampanyası kapsamında sunulacak kredi ile 250 TL'den 40 bin TL'ye kadar kredi sayısını Bosch mağazalarından yapılacak alışverişlerde bütün yurttaşların basitçe kullanması sağlanacak.

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Bankalardan faizsiz kredi müjdesi! Yeni evleneceklere bayram havası estirecek! Beyaz eşya, telefon, mobilya gibi ürünlerde...

15 aya kadar vadelerle faizsiz olarak yayılan kredi, 36 aya kadar vade seçeneklerini tercih edecek şahıslar amacıyla cazip faiz oranları ile sunulacak.

Ayrıca söz hususu krediden bütün yurttaşların faizsiz, masrafsız, kredi tahsis ücreti ve sigorta bedeli olmadan yararlanması sağlandı.