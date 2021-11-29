Bankalardan faizsiz kredi müjdesi! Yeni evleneceklere bayram havası estirecek! Beyaz eşya, telefon, mobilya gibi ürünlerde...

Bankalardan faizsiz kredi müjdesi! Yeni evleneceklere bayram havası estirecek! Beyaz eşya, telefon, mobilya gibi ürünlerde...Yeni evlenecekler ve haihazırda bulunan eşyalarını değiştirmek isteyenler fiyat araştırmalarına başladı. Elektronik ve mobilya gibi fiyatları yüksek olan ev eşyaları için bankalarda faizsiz kredi dönemi başladı. Masrafsız kredi imkanı ile eşyalarını değiştirmek isteyenler sunulan fırsat için detayları merak ediyor. Sizler için kampanyaları bir araya getirdik. İşte, konu hakkında son gelişmeler...