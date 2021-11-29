29 Kasım 2021, Pazartesi
Milyonlarca kişi başvurup alabilecek! İŞKUR’dan yarım gün çalışan annelere 3.550 TL ödeme! Yarım çalışma-tam maaş imkanı!
Yarım çalışma tam maaş imkanı! Milyonlarca kişi başvurup alabilecek! İŞKUR'dan yarım gün çalışan annelere 3.550 TL ödeme! Anneler çocuk sayısına göre analık izinleri bittikten sonra yarım çalışma yapabiliyor. Çocuk sayısı arttıkça yarım gün çalışma süresi de artış gösteriyor. İşveren anneye yarım maaş öderken, İŞKUR'dan da annelere yarım maaş yatıyor. Ödeme tutarı maaşa göre değişmiyor, tüm anneler aynı parayı alabiliyor. İşte; annelerin yarım çalışmayla tam maaş imkanı!
Giriş Tarihi: 29.11.2021 16:42 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 16:42
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