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Haberler Galeri Milyonlarca kişi başvurup alabilecek! İŞKUR’dan yarım gün çalışan annelere 3.550 TL ödeme! Yarım çalışma-tam maaş imkanı!

Milyonlarca kişi başvurup alabilecek! İŞKUR’dan yarım gün çalışan annelere 3.550 TL ödeme! Yarım çalışma-tam maaş imkanı!

Yarım çalışma tam maaş imkanı! Milyonlarca kişi başvurup alabilecek! İŞKUR'dan yarım gün çalışan annelere 3.550 TL ödeme! Anneler çocuk sayısına göre analık izinleri bittikten sonra yarım çalışma yapabiliyor. Çocuk sayısı arttıkça yarım gün çalışma süresi de artış gösteriyor. İşveren anneye yarım maaş öderken, İŞKUR'dan da annelere yarım maaş yatıyor. Ödeme tutarı maaşa göre değişmiyor, tüm anneler aynı parayı alabiliyor. İşte; annelerin yarım çalışmayla tam maaş imkanı!

Giriş Tarihi: 29.11.2021 16:42 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 16:42
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Milyonlarca kişi başvurup alabilecek! İŞKUR’dan yarım gün çalışan annelere 3.550 TL ödeme! Yarım çalışma-tam maaş imkanı!

İŞKUR'dan yarım gün çalışan annelere 3.550 TL ödeme! Yarım çalışma tam maaş imkanıyla annelerin kazancı ikiye katlanıyor. Milyonlarca kişi bu şekilde başvurarak İŞKUR'dan ödeme alabiliyor. İlk çocuğunu dünyaya getiren anneye 3.550 TL ödeme veriyor. Anneler çocuk sayısına göre analık izinleri bittikten sonra birinci çocuk için 60 gün süreyle yarım çalışma yapıyor. Çocuk sayısına göre izin sayısı da üçe katlanıyor. Annelerin yarım gün çalışarak 3.550 TL ödeme alma şartlarının detayları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlarca kişi başvurup alabilecek! İŞKUR’dan yarım gün çalışan annelere 3.550 TL ödeme! Yarım çalışma-tam maaş imkanı!

SSK'lı annelere doğum izinleri sonrası yarım çalışma-tam maaş imkanı sunuluyor.

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Milyonlarca kişi başvurup alabilecek! İŞKUR’dan yarım gün çalışan annelere 3.550 TL ödeme! Yarım çalışma-tam maaş imkanı!

Anneler çocuk sayısına göre analık izinleri bittikten sonra birinci çocuk için 60, ikinci çocukta 120 ve üçüncü çocukta 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor.

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Milyonlarca kişi başvurup alabilecek! İŞKUR’dan yarım gün çalışan annelere 3.550 TL ödeme! Yarım çalışma-tam maaş imkanı!

Bu sürelerde işveren anneye yarım maaş öderken, İŞKUR tarafından da yarım çalışma ödeneği veriliyor.

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Milyonlarca kişi başvurup alabilecek! İŞKUR’dan yarım gün çalışan annelere 3.550 TL ödeme! Yarım çalışma-tam maaş imkanı!

İŞKUR, brüt asgari ücret üzerinden yarım çalışılan her ay için 15 günlük ödeme yapıyor. Yani ilk doğumda 30, ikincide 60, üçüncüde 90 gün olarak ödeme yapılıyor.