Milyonlarca kişi başvurup alabilecek! İŞKUR’dan yarım gün çalışan annelere 3.550 TL ödeme! Yarım çalışma-tam maaş imkanı!

İŞKUR'dan yarım gün çalışan annelere 3.550 TL ödeme! Yarım çalışma tam maaş imkanıyla annelerin kazancı ikiye katlanıyor. Milyonlarca kişi bu şekilde başvurarak İŞKUR'dan ödeme alabiliyor. İlk çocuğunu dünyaya getiren anneye 3.550 TL ödeme veriyor. Anneler çocuk sayısına göre analık izinleri bittikten sonra birinci çocuk için 60 gün süreyle yarım çalışma yapıyor. Çocuk sayısına göre izin sayısı da üçe katlanıyor. Annelerin yarım gün çalışarak 3.550 TL ödeme alma şartlarının detayları!