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Haberler Galeri Emekli ve memur hepsini kapsıyor! Seyyanen zam, asgari ücret, 3600 ek gösterge hepsi sıralandı! 1.000 TL ve üzeri...

Emekli ve memur hepsini kapsıyor! Seyyanen zam, asgari ücret, 3600 ek gösterge hepsi sıralandı! 1.000 TL ve üzeri...

Emekli ve memur hepsini kapsıyor! Seyyanen zam, asgari ücret, 3600 ek gösterge hepsi sıralandı! 1.000 TL ve üzeri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuoyunun yakından takip ettiği 3 önemli konuyla ilgili hazırlıklarını devam ettiriyor. Milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Alınan zam kararı belli bir plan dahilinde hayata geçirilecek. İşte, emekli maaşlarında yapılacak zam oranları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.11.2021 21:56 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 21:56
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Emekli ve memur hepsini kapsıyor! Seyyanen zam, asgari ücret, 3600 ek gösterge hepsi sıralandı! 1.000 TL ve üzeri...

Milyonlarca emekli ve memur, Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuoyunun yakından takip ettiği 3 önemli konuyla ilgili hazırlıklarını devam ettiriyor. Zaman zaman Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantılarında da ele alınan düzenlemeler, belli bir plan dahilinde hayata geçirilecek. Emeklilerin maaş zammı yanında alacakları ek ödemelerde bulunuyor. İşte, Seyyanen zam, asgari ücret, 3600 ek gösterge...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli ve memur hepsini kapsıyor! Seyyanen zam, asgari ücret, 3600 ek gösterge hepsi sıralandı! 1.000 TL ve üzeri...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuoyunun yakından takip ettiği 3 önemli konuyla ilgili hazırlıklarını devam ettiriyor. Zaman zaman Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantılarında da ele alınan düzenlemeler, belli bir plan dahilinde hayata geçirilecek.

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Emekli ve memur hepsini kapsıyor! Seyyanen zam, asgari ücret, 3600 ek gösterge hepsi sıralandı! 1.000 TL ve üzeri...

Önce asgari ücret, ardından emekli maaşları, sonra da 3600 ek gösterge düzenlemesi gündeme gelecek.

Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalarda masada bulunan formüller ise şöyle:

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Emekli ve memur hepsini kapsıyor! Seyyanen zam, asgari ücret, 3600 ek gösterge hepsi sıralandı! 1.000 TL ve üzeri...

ASGARİ ÜCRET: Çalışma Bakanlığı'nın yürüttüğü temaslar ile işveren, asgari ücret konusunda net 3 bin 500 lirayı tolere edebileceği sinyalini verdi. Şimdi bunun üzerine ne kadar çıkılabileceği, nasıl bir destek sağlanabileceği üzerinde duruluyor. Bu konuda hesaplamalar yapılıyor.

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Emekli ve memur hepsini kapsıyor! Seyyanen zam, asgari ücret, 3600 ek gösterge hepsi sıralandı! 1.000 TL ve üzeri...

Tartışılan konulardan biri de sektörel ve bölgesel asgari ücret uygulaması. Böylece belli mesleklerden olanlar standart ücretlerin üstünde bir maaş alabilecek.