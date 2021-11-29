Emekli ve memur hepsini kapsıyor! Seyyanen zam, asgari ücret, 3600 ek gösterge hepsi sıralandı! 1.000 TL ve üzeri...

Emekli ve memur hepsini kapsıyor! Seyyanen zam, asgari ücret, 3600 ek gösterge hepsi sıralandı! 1.000 TL ve üzeri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuoyunun yakından takip ettiği 3 önemli konuyla ilgili hazırlıklarını devam ettiriyor. Milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Alınan zam kararı belli bir plan dahilinde hayata geçirilecek. İşte, emekli maaşlarında yapılacak zam oranları...