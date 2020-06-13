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Altın kazandırmaya devam ediyor! Altın yükselecek mi? 13 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, haftanın son işlem gününün kapanışında çeyrek altın 619,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,05 düşüşle 381,60 liradan işlem gördü. Koronavirüs salgını sonrası yükselişe geçen altın, yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 13 Haziran canlı altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 13.06.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 09:24
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