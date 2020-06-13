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Haberler Galeri Altın kazandırmaya devam ediyor! Altın yükselecek mi? 13 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

Altın kazandırmaya devam ediyor! Altın yükselecek mi? 13 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, haftanın son işlem gününün kapanışında çeyrek altın 619,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,05 düşüşle 381,60 liradan işlem gördü. Koronavirüs salgını sonrası yükselişe geçen altın, yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 13 Haziran canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 13.06.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 09:24
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Altın kazandırmaya devam ediyor! Altın yükselecek mi? 13 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? GALERİ DEVAM EDİYOR

Altın fiyatları yükselecek mi? Koronavirüs salgını sonrası rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, bu hafta yaşadığı düşüşün ardından yeniden yukarı yönlü hareket etti. Yapılan açıklamaya göre, bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı. Altının gram satış fiyatı yüzde 4,06 değer kazandı. Dünkü kapanışta 0,05 azalışla 381 liradan tamamlanan gram altın, 13 Haziran'a 379 liradan başladı. Peki, şu dakikalarda gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik gramı ne kadar? Altın yükselecek mi? İşte son gelişmeler...

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Altın kazandırmaya devam ediyor! Altın yükselecek mi? 13 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte canlı rakamlar:

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Altın kazandırmaya devam ediyor! Altın yükselecek mi? 13 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Ziraat Yatırım'dan yapılan açıklamada, "Dün ikicini dalga endişeleriyle çoğu varlık sınıfında satışlar görüldü. Hatırlamak gerekirse, salgının yoğun olarak hissedildiği mart ayında likidite endişeleri neredeyse tüm varlık sınıflarında satışa yola açmış, değerli maden de satışlarla karşılaşmıştı. Dün de buna benzer bir hareket gözlemlense de, değerli madende belirgin bir satış baskısı gözlenmedi. Aylık ortalamasının üzerinde tutunmayı başaran değerli maden, bu sabah ılımlı fiyatlamalarla artıda seyrediyor. Riskli varlıklarda ılımlı fiyatlamaların devam etmesi durumunda değerli maden güçlü gözüken 1.745 direncine doğru tekrar yönelebilir. Diğer yandan, değerli madende tekrar satışların görülmesi ve aylık ortalamanın da yakın seyrettiği 1.722 desteğinin kırılması durumunda 1.708 seviyesine doğru düşüş hızlanabilir." denildi.

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Altın kazandırmaya devam ediyor! Altın yükselecek mi? 13 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

Şeker Yatırım'ın yorumuna göre, yukarı yönlü fiyatlamalarda 1738 direnci kırılmadığı sürece değerli metalde satış baskısının devam etmesi beklenebilir. Bu durumda 1715 ve 1705 seviyeleri test edilebilir. Alımların güçlenmesi halinde ise 1742 noktasından sonra 1755 seviyesi direnç oluşturabilir.

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Altın kazandırmaya devam ediyor! Altın yükselecek mi? 13 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

ALTININ KİLOGRAMI 381 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 381 bin 500 liraya yükseldi.