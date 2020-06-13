Altın kazandırmaya devam ediyor! Altın yükselecek mi? 13 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Ziraat Yatırım'dan yapılan açıklamada, "Dün ikicini dalga endişeleriyle çoğu varlık sınıfında satışlar görüldü. Hatırlamak gerekirse, salgının yoğun olarak hissedildiği mart ayında likidite endişeleri neredeyse tüm varlık sınıflarında satışa yola açmış, değerli maden de satışlarla karşılaşmıştı. Dün de buna benzer bir hareket gözlemlense de, değerli madende belirgin bir satış baskısı gözlenmedi. Aylık ortalamasının üzerinde tutunmayı başaran değerli maden, bu sabah ılımlı fiyatlamalarla artıda seyrediyor. Riskli varlıklarda ılımlı fiyatlamaların devam etmesi durumunda değerli maden güçlü gözüken 1.745 direncine doğru tekrar yönelebilir. Diğer yandan, değerli madende tekrar satışların görülmesi ve aylık ortalamanın da yakın seyrettiği 1.722 desteğinin kırılması durumunda 1.708 seviyesine doğru düşüş hızlanabilir." denildi.