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Gelir vergisi beyannamesi son gün 2021 | Milyonları ilgilendiriyor! Dikkat! Yarın son
Son dakika | Gelir vergisi beyannamesi ne zaman verilir | Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinin beyanname verme dönemi sona eriyor. Geçen yıl sonu itibarıyla ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen 2 milyon 86 bin gelir vergisi mükellefi ile evini veya iş yerini kiraya veren yaklaşık 2 milyon 56 bin kişi bulunuyor.