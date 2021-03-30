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Haberler Galeri Gelir vergisi beyannamesi son gün 2021 | Milyonları ilgilendiriyor! Dikkat! Yarın son

Gelir vergisi beyannamesi son gün 2021 | Milyonları ilgilendiriyor! Dikkat! Yarın son

Son dakika | Gelir vergisi beyannamesi ne zaman verilir | Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinin beyanname verme dönemi sona eriyor. Geçen yıl sonu itibarıyla ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen 2 milyon 86 bin gelir vergisi mükellefi ile evini veya iş yerini kiraya veren yaklaşık 2 milyon 56 bin kişi bulunuyor.

Giriş Tarihi: 30.03.2021 16:08
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Gelir vergisi beyannamesi son gün 2021 | Milyonları ilgilendiriyor! Dikkat! Yarın son
Mükelleflerin, 2020 yılında elde ettikleri kazançlara ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini yarın gün sonuna kadar elektronik ortamda vermeleri gerekiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gelir vergisi beyannamesi son gün 2021 | Milyonları ilgilendiriyor! Dikkat! Yarın son
Bu mükelleflerin, 2020 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini yarın gün sonuna kadar elektronik ortamda göndermeleri gerekiyor.
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Gelir vergisi beyannamesi son gün 2021 | Milyonları ilgilendiriyor! Dikkat! Yarın son
Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratlardan biri veya birkaçından oluşan mükellefler, beyannamelerini Hazır Beyan Sistemi üzerinden 7 gün 24 saat düzenleyebiliyor. Hazır Beyan Sistemi'ne Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden erişilebiliyor.
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Gelir vergisi beyannamesi son gün 2021 | Milyonları ilgilendiriyor! Dikkat! Yarın son
Geçen yıl elde edilen kazançlara ilişkin verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi iki eşit taksitte ödeniyor. Birinci taksitin damga vergisiyle birlikte yarın gün sonuna, ikinci taksitin ise 2 Ağustos'a kadar ödenmesi gerekiyor.
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Gelir vergisi beyannamesi son gün 2021 | Milyonları ilgilendiriyor! Dikkat! Yarın son
Vergi ödemeleri, anlaşmalı bankalardan ve tüm vergi dairelerinden yapılabiliyor.