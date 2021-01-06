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07 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri AÇSHB müjdeyi verdi! Başvurana 1000 TL para yardımı yapılacak! e-Devlet sosyal yardım başvuru şartları nedir? AÇSHB müjdeyi verdi! Başvurana 1000 TL para yardımı yapılacak! e-Devlet sosyal yardım başvuru şartları nedir? Son dakika haberi... 1000 TL sosyal yardım ödemeleri devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ilk iki fazda milyonlarca kişiye yapılan 1000 TL para yardımı için araştırmalar sürüyor. Üçüncü fazda başvuru yoluyla yapılan ödemelerin, 2021 yılında devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, e-Devlet sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? AÇSHB 1000 TL para yardımı başvuru şartları nedir? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 06.01.2021 16:36
Son dakika... 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi hanelere verilen sosyal yardım ödemeleri devam ediyor. Pandemi nedeniyle maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlara karşılıksız olarak verilen sosyal yardım için şartlar belli oldu. Yeni yıla girmemiz ile birlikte ödemelerin devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, e-Devlet sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? AÇSHB 1000 TL para yardımı başvuru şartları nedir? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pandemi destek ödemeleri konusunda açıklama geldi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, dördüncü faz ödemeleri ile ilgili ilk açıklamasını yaptı. Dördüncü faz ödemelerinin de üçüncü faz ödemeleri ile ilgili olduğunu açıkladı. Gerekli şartları yerine getiren vatandaşlar belirlenen günlerde başvurularını yaparak bu destek ödemelerinden uygun görülme durumlarına göre yararlanabilecekler.
1000 TL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, T.C. Kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek.
Yapılan açıklamaya göre, online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, T.C. Kimlik numarasının son rakamı
0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek PANDEMİ YARDIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN... BAŞVURU SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.
1000 TL YARDIM ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILIYOR?
1000 TL pandemi yardım başvuru sırasında IBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. IBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.