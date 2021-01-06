BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pandemi destek ödemeleri konusunda açıklama geldi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, dördüncü faz ödemeleri ile ilgili ilk açıklamasını yaptı. Dördüncü faz ödemelerinin de üçüncü faz ödemeleri ile ilgili olduğunu açıkladı. Gerekli şartları yerine getiren vatandaşlar belirlenen günlerde başvurularını yaparak bu destek ödemelerinden uygun görülme durumlarına göre yararlanabilecekler.