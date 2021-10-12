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1.259 TL anında hesaplara yatıyor! O tarihte tamamlanacak! SED yardım başvuruları nereden, nasıl yapılır?

SED yardım başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından gün içinde yapılan açıklama sonrasında SED yardımı başvuru detayları merak edilmeye başlandı. İhtiyaç sahibi ailelere çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ödenen yardım ödeneği için gerekli kurumlara başvuruların gerçekleşmesi gerekiyor. Başvuru süreci olumcu geçen vatandaşların hesabına ödemeler geçiyor. İşte, SED yardımı ödemelerinden kimler yararlanabilir? SED yardım başvuruları nereden, nasıl yapılır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.10.2021 19:55 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 17:39
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1.259 TL anında hesaplara yatıyor! O tarihte tamamlanacak! SED yardım başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Ortalama 1259 lira veriliyor.15 Ekim tarihine kadar tamamlanacak! SED yardım başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının ihtiyacını karşılamak için devlet tarafından sağlanan SED yardımı hakkında gün içinde bilgilendirmelerde bulundu. Bakan Yanık, her ay düzenli olarak ödenen yardımın hesaplara yatmaya başladığını açıkladı. Hal böyle olunca yardım imkanına başvurmak isteyenler SED yardımı hakkında detayları merak ediliyor. Sizler için merak edilen detayları haberimizde derledik. İşte, SED yardım başvuruları nereden, nasıl yapılır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1.259 TL anında hesaplara yatıyor! O tarihte tamamlanacak! SED yardım başvuruları nereden, nasıl yapılır?

SED ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, her ay yapılan SED yardımının hesaplara yatırılmaya başlandığını kaydetti.

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1.259 TL anında hesaplara yatıyor! O tarihte tamamlanacak! SED yardım başvuruları nereden, nasıl yapılır?

SED hizmetinin çocukların korunması ve desteklenmesine yönelik uygulamalardan biri olduğuna işaret eden Yanık, "Bu çerçevede SED, her ay ailelerimizin hesaplarına düzenli yatırılıyor. İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için ekim ayında 170 milyon 596 bin lira ödeme yapacağız." bilgisini paylaştı.

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1.259 TL anında hesaplara yatıyor! O tarihte tamamlanacak! SED yardım başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Yanık, SED kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere her bir çocuk için ortalama 1259 lira destek verildiğini belirterek, SED ödemelerinin 15 Ekim'e kadar tamamlanacağını ifade etti.

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1.259 TL anında hesaplara yatıyor! O tarihte tamamlanacak! SED yardım başvuruları nereden, nasıl yapılır?

SED YARDIMI NEDİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yıllardır yürütülmekte olan SED yardımı; yoksul ve muhtaç ailelerin çocuklarının kendi kendilerine bakabilecek seviyeye gelene dek ailelere yapılan ekonomik desteği ve psiko-sosyal desteği ifade ediyor.

Yani ailelere ve çocuklarına maddi yardımın yanı sıra psiko-sosyal destek de sunuluyor.