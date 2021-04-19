Altın alacaklar dikkat! Bu seviyelere gelecek! Uzmanlardan kritik açıklama! Gram, çeyrek, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Evlilik hazırlığında olan vatandaşlar ile yatırımcıların yakın markajında olan altın için dikkat çeken açıklama geldi. Geçen haftanın son işlem gününde 454-463 lira bandında işlem gören altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 462 seviyesinde işlem gördü. Peki, şu dakikalarda 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları ne olacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 19.04.2021 11:33 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 11:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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