19 Nisan 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Altın alacaklar dikkat! Bu seviyelere gelecek! Uzmanlardan kritik açıklama! Gram, çeyrek, tam altın fiyatları...

Altın alacaklar dikkat! Bu seviyelere gelecek! Uzmanlardan kritik açıklama! Gram, çeyrek, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Evlilik hazırlığında olan vatandaşlar ile yatırımcıların yakın markajında olan altın için dikkat çeken açıklama geldi. Geçen haftanın son işlem gününde 454-463 lira bandında işlem gören altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 462 seviyesinde işlem gördü. Peki, şu dakikalarda 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları ne olacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 19.04.2021 11:33 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 11:33
  • 1
  • 11
Altın alacaklar dikkat! Bu seviyelere gelecek! Uzmanlardan kritik açıklama! Gram, çeyrek, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları ne olacak? Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler sonrası dalgalı seyir izleyen altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Güne yükselişle başlayan gram altın ilerleyen saatlerde 462 lira seviyesinde işlem görüyor. Altın alım-satım yapacak vatandaşlar, fiyatların yükselip yükselmeyeceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Konunun uzmanları tarafından dikkat çeken açıklama geldi. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? İşte 19 Nisan 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Altın alacaklar dikkat! Bu seviyelere gelecek! Uzmanlardan kritik açıklama! Gram, çeyrek, tam altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte 19 Nisan canlı altın fiyatları:

  • 3
  • 11
Altın alacaklar dikkat! Bu seviyelere gelecek! Uzmanlardan kritik açıklama! Gram, çeyrek, tam altın fiyatları...

Analistler, ekonomik aktivitenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra beklentilerden hızlı toparlanacağına ilişkin iyimserliğin, açıklanan makroekonomik verilerden destek bulmaya devam ettiğini belirterek, ABD'nin 10 yıllık tahvili faizinin yüzde 1,55'e gerilemesiyle altının ons fiyatının yükseliş eğilimini sürdürdüğünü kaydetti.

  • 4
  • 11
Altın alacaklar dikkat! Bu seviyelere gelecek! Uzmanlardan kritik açıklama! Gram, çeyrek, tam altın fiyatları...

Bu hafta, perşembe günü gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kurulu toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getiren analistler, ABD ile Rusya arasında artan gerilim, Ukrayna'daki gelişmeler ve cuma günü dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini bildirdi.

  • 5
  • 11
Altın alacaklar dikkat! Bu seviyelere gelecek! Uzmanlardan kritik açıklama! Gram, çeyrek, tam altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Kısa vadeli dirençlerini kıran altın 1800 doların üzerini hedefliyor. ABD'nin 10 yıl vadeli tahvil getirisinin gerilemesinden destek alarak 50 günlük hareketli ortalamasını yukarı kıran spot altında bu hafta 1800 dolar/ons seviyesinin üzerinin test edilmesi bekleniyor.