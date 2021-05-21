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SGK duyurdu! Emekli aylığı almak için şart! İşten ayrıldıktan sonra...
SGK duyurdu. Emekli aylığı almak için şart. SGK, Anayasa Mahkemesi'nin emeklilik için işten ayrılmayla ilgili düzenlemeyi iptal etmesine açıklık getirdi: Aylık bağlanabilmesi için işten ayrılmak gerekiyor. Buna göre, 30 Eylül 2008 tarihinden önce dilekçe verenler hakkında işlem yapılmayacak ve aylıkları ödenmeye devam edilecek. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 21.05.2021 22:59 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 22:59
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