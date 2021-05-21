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SGK duyurdu! Emekli aylığı almak için şart! İşten ayrıldıktan sonra...

SGK duyurdu. Emekli aylığı almak için şart. SGK, Anayasa Mahkemesi'nin emeklilik için işten ayrılmayla ilgili düzenlemeyi iptal etmesine açıklık getirdi: Aylık bağlanabilmesi için işten ayrılmak gerekiyor. Buna göre, 30 Eylül 2008 tarihinden önce dilekçe verenler hakkında işlem yapılmayacak ve aylıkları ödenmeye devam edilecek. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 21.05.2021 22:59 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 22:59
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SGK duyurdu! Emekli aylığı almak için şart! İşten ayrıldıktan sonra...

Emeklilik sistemi ve emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haberi geldi. Anayasa Mahkemesi'nin, 506 sayılı eski Sosyal Sigortalar Kanunu'nun emeklilik dilekçesi vermek için işten ayrılma zorunluluğuna dair hükmünü iptal etmesinin ardından, çalışanlar meraklı bekleyiş içerisine girmişti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bir genelgeyle karara açıklık getirdi. Açıklamanın detaylarını haberimizde derledik.

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SGK duyurdu! Emekli aylığı almak için şart! İşten ayrıldıktan sonra...

SGK GENELGE YAYINLADI

Genelgede, Anayasa Mahkemesi'nin 506 Sayılı eski Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 62'nci maddesindeki düzenlemeyi iptal ettiği ancak aynı kanunun "Yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için sigortalının çalıştığı işten ayrılması ve yazılı istekte bulunması şarttır" şeklindeki 60'ıncı maddesiyle ilgili iptal kararı vermediği vurgulandı.

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SGK duyurdu! Emekli aylığı almak için şart! İşten ayrıldıktan sonra...

2008'de yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun ile hem 60 hem de 62'nci maddenin yürürlükten kaldırıldığı belirtilen genelgede, 2008'den sonra yaşlılık aylığı talebinde bulunanlara aylık bağlanabilmesi için işten ayrıldıktan sonra dilekçe verilmesi gerektiği ifade edildi.

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SGK duyurdu! Emekli aylığı almak için şart! İşten ayrıldıktan sonra...

AYM'NİN KARARI DOĞRULTUSUNDA DEĞİŞİKLİK

SGK'nın 2018/38 Sayılı Genelgesi uyarınca, emeklilik dilekçesi verdiği tarihte işten ayrılmadığı sonradan tespit edilenlere yersiz ödenen aylıklar için borç çıkarıldığı anımsatılan genelgede, AYM'nin kararı doğrultusunda değişiklik yapıldığı kaydedildi.

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SGK duyurdu! Emekli aylığı almak için şart! İşten ayrıldıktan sonra...

Buna göre, 30 Eylül 2008 tarihinden önce dilekçe verenler hakkında işlem yapılmayacak ve aylıkları ödenmeye devam edilecek. Kesintiler de iade edilecek.