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Haberler Galeri Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? TÜİK TEFE-TÜFE Aralık ayı enflasyon oranları açıklandı mı 2022?

Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? TÜİK TEFE-TÜFE Aralık ayı enflasyon oranları açıklandı mı 2022?

Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aralık ayı enflasyon oranları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) çevrildi. Aralık ayında TÜFE'ye göre enflasyon oranları yüzde kaç olacağı şimdiden merak edilmeye başladı. Peki, Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? TÜİK TEFE-TÜFE Aralık ayı enflasyon oranları açıklandı mı 2022?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.12.2022 18:11
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Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? TÜİK TEFE-TÜFE Aralık ayı enflasyon oranları açıklandı mı 2022?

Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? TÜİK TEFE-TÜFE Aralık ayı enflasyon oranları açıklandı mı 2022? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan Kasım ayı enflasyon oranlarının ardından aralık ayı enflasyon oranları gündeme geldi. Açıklama için detaylar merak ediliyor. Peki, Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? TÜİK TEFE-TÜFE Aralık ayı enflasyon oranları açıklandı mı 2022?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? TÜİK TEFE-TÜFE Aralık ayı enflasyon oranları açıklandı mı 2022?

KASIM ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Enflasyon Kasım ayında aylık bazda yüzde 2,88 yıllık olarak yüzde 84,39 olarak gerçekleşti.

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Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? TÜİK TEFE-TÜFE Aralık ayı enflasyon oranları açıklandı mı 2022?

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

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Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? TÜİK TEFE-TÜFE Aralık ayı enflasyon oranları açıklandı mı 2022?

Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası, emekli ve memur zammı için belirleyici olacak 4 aylık enflasyon verisi netleşti.

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Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? TÜİK TEFE-TÜFE Aralık ayı enflasyon oranları açıklandı mı 2022?

Buna göre 4 aylık enflasyon verisi 10,84 olurken, bu rakam aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı oldu.