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Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? TÜİK TEFE-TÜFE Aralık ayı enflasyon oranları açıklandı mı 2022?
Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aralık ayı enflasyon oranları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) çevrildi. Aralık ayında TÜFE'ye göre enflasyon oranları yüzde kaç olacağı şimdiden merak edilmeye başladı. Peki, Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? TÜİK TEFE-TÜFE Aralık ayı enflasyon oranları açıklandı mı 2022?