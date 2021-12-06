TOKİ’den İstanbul, Ankara, İzmir’de arsa satışı! KDV’den muaf 60 ay vadeyle! 29 ilde toplam 307 arsa satılacak…

TOKİ'den İstanbul, Ankara, İzmir dahil toplam 29 ilde arsa atışı başlıyor. Açık artırma yöntemiyle yapılacak satış işlemleri 22 ve 23 Aralık tarihlerinde düzenlenecek iki farklı oturumla tamamlanacak. Satışa sunulan arsalar arasında; konut, ticaret, turizm, otopark, kreş alanı gibi alanlar bulunuyor. Arsaları satın alacak kişiler yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade ile bunlara sahip olabilecek.