06 Aralık 2021, Pazartesi
TOKİ’den İstanbul, Ankara, İzmir’de arsa satışı! KDV’den muaf 60 ay vadeyle! 29 ilde toplam 307 arsa satılacak…
TOKİ'den İstanbul, Ankara, İzmir dahil toplam arsa satışı başlıyor. Açık artırmayla yapılacak satış işlemine göre 29 ilde toplam 307 arsanın satışa sunulacağı duyuruldu. Toplam 29 ilde bulunan 207 arsa açık artırma yöntemiyle satılacak. Alıcıların, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara 60 ay vadeyle sahip olabilecekleri açıklandı. Açık artırma oturumları 22 ve 23 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenecek.
Giriş Tarihi: 06.12.2021 12:00 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 12:00
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