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Haberler Galeri TOKİ’den İstanbul, Ankara, İzmir’de arsa satışı! KDV’den muaf 60 ay vadeyle! 29 ilde toplam 307 arsa satılacak…

TOKİ’den İstanbul, Ankara, İzmir’de arsa satışı! KDV’den muaf 60 ay vadeyle! 29 ilde toplam 307 arsa satılacak…

TOKİ'den İstanbul, Ankara, İzmir dahil toplam arsa satışı başlıyor. Açık artırmayla yapılacak satış işlemine göre 29 ilde toplam 307 arsanın satışa sunulacağı duyuruldu. Toplam 29 ilde bulunan 207 arsa açık artırma yöntemiyle satılacak. Alıcıların, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara 60 ay vadeyle sahip olabilecekleri açıklandı. Açık artırma oturumları 22 ve 23 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenecek.

Giriş Tarihi: 06.12.2021 12:00 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 12:00
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TOKİ’den İstanbul, Ankara, İzmir’de arsa satışı! KDV’den muaf 60 ay vadeyle! 29 ilde toplam 307 arsa satılacak…

TOKİ'den İstanbul, Ankara, İzmir dahil toplam 29 ilde arsa atışı başlıyor. Açık artırma yöntemiyle yapılacak satış işlemleri 22 ve 23 Aralık tarihlerinde düzenlenecek iki farklı oturumla tamamlanacak. Satışa sunulan arsalar arasında; konut, ticaret, turizm, otopark, kreş alanı gibi alanlar bulunuyor. Arsaları satın alacak kişiler yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade ile bunlara sahip olabilecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ’den İstanbul, Ankara, İzmir’de arsa satışı! KDV’den muaf 60 ay vadeyle! 29 ilde toplam 307 arsa satılacak…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 29 ildeki 307 arsayı açık artırmayla satışa sunduğunu duyurdu.

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TOKİ’den İstanbul, Ankara, İzmir’de arsa satışı! KDV’den muaf 60 ay vadeyle! 29 ilde toplam 307 arsa satılacak…

Konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, özel okul alanı, terminal alanı, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 60 ay vadeyle sahip olunabilecek.

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TOKİ’den İstanbul, Ankara, İzmir’de arsa satışı! KDV’den muaf 60 ay vadeyle! 29 ilde toplam 307 arsa satılacak…

TOKİ tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Muhammen bedeli 2.882.791.098-TL olan yaklaşık 2.454.735 metrekare büyüklüğündeki; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Artvin Aydın, Batman, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon'da bulunan 307 arsa, açık artırmayla satılacak" denildi.

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TOKİ’den İstanbul, Ankara, İzmir’de arsa satışı! KDV’den muaf 60 ay vadeyle! 29 ilde toplam 307 arsa satılacak…

Alıcıların, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara yüzde 25 peşinat 60 ay vade ile sahip olabilecekleri belirtildi. Ayrıca arsaların KDV'den muaf şekilde satılacağı açıklandı.