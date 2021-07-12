12 Temmuz 2021, Pazartesi
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Bankalar tek tek açıkladı, fırsat büyüdü! Emekliye 2000 TL'ye kadar kazanç imkanı! Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Vakıfbank...
13 milyon emekli Temmuz ayı itibariyle zamlı maaşlarını cebine koyacak. Diğer yandan emekliler ikramiye ve promosyon ödemeleri ile derin nefes alacak. Bankaların promosyon fırsatlarında artış yaşanırken, 2.000 TL'ye kadar kazanç imkanı sağlanacak. Emekliler tercih edecekleri bankaya göre fırsatlardan yararlanabilecek. Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Vakıfbank ve Halkbank'ın da aralarında bulunuğu bankaların güncel promosyon ödemelerini haberimizde derledik.
Giriş Tarihi: 12.07.2021 20:00
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