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Haberler Galeri Bankalar tek tek açıkladı, fırsat büyüdü! Emekliye 2000 TL'ye kadar kazanç imkanı! Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Vakıfbank...

Bankalar tek tek açıkladı, fırsat büyüdü! Emekliye 2000 TL'ye kadar kazanç imkanı! Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Vakıfbank...

13 milyon emekli Temmuz ayı itibariyle zamlı maaşlarını cebine koyacak. Diğer yandan emekliler ikramiye ve promosyon ödemeleri ile derin nefes alacak. Bankaların promosyon fırsatlarında artış yaşanırken, 2.000 TL'ye kadar kazanç imkanı sağlanacak. Emekliler tercih edecekleri bankaya göre fırsatlardan yararlanabilecek. Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Vakıfbank ve Halkbank'ın da aralarında bulunuğu bankaların güncel promosyon ödemelerini haberimizde derledik.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.07.2021 20:00
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Bankalar tek tek açıkladı, fırsat büyüdü! Emekliye 2000 TL'ye kadar kazanç imkanı! Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Vakıfbank...

Bankalar tek tek açıkladı, fırsat büyüdü. Emekliye 2000 TL'ye kadar kazanç imkanı. Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Vakıfbank ve Halkbank tarafından açıklanan promosyon ödeme detayları yakından takip ediliyor. Milyonlarca emekli Temmuz ayında zamlı maaşlarını ve bayram ikramiyelerini cebine koyacak. Bu süreçte bankalar güncel promosyon ödemelerini açıklamayı sürdürüyor. Vatandaşlar 3 yıllık taahhüt ile maaşlarını alma sözü verdikleri bankalardan promosyon ödemesini alabilecek. Sizler için güncel ödeme ücretlerini haberimizde derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalar tek tek açıkladı, fırsat büyüdü! Emekliye 2000 TL'ye kadar kazanç imkanı! Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Vakıfbank...

İŞTE BANKALARIN VERECEĞİ PROMOSYON LİSTESİ

Yeni emekliler maaşları bağlanmasından itibaren, bu promosyondan yararlanabilirken 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar da bu fırsattan yararlanabiliyor.

Maaşa göre verilen promosyon miktarları en düşük 500 olurken, özel bankalar bu miktarları daha da yüksek tutuyor.

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Bankalar tek tek açıkladı, fırsat büyüdü! Emekliye 2000 TL'ye kadar kazanç imkanı! Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Vakıfbank...

Emekliler bankaların sunmuş olduğu bu fırsatlardan yararlanmak için koşulların olup, olmadığını da sorguluyor.

Kimi banka hiçbir ek koşul istemezken, kimisi de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor. Ayrıca emekli yakınına getirenlere de ek ödeme yapanlar var. Bu yolla emeklilerin eline 2 bin liraya varan para geçiyor.

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Bankalar tek tek açıkladı, fırsat büyüdü! Emekliye 2000 TL'ye kadar kazanç imkanı! Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Vakıfbank...

Ziraat Bankası

Maaşa göre 500, 625, 750 TL

Yapı Kredi

Maaşa göre 1.200, 1.500, 1.750 TL. Emekli yakınını getirenlere de 250 lira veriyor.

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Bankalar tek tek açıkladı, fırsat büyüdü! Emekliye 2000 TL'ye kadar kazanç imkanı! Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Vakıfbank...

Vakıfbank

Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

TEB

Maaşını taşıyana ve 2 otomatik fatura ödeme talimatı verene 1.000, 1.300, 1.600 TL