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Haberler Galeri Altın fiyatları için flaş tahmin! Balonu söndü, ince kıpırdanma! Uzman isim uyardı, 520 liranın üstü...

Altın fiyatları için flaş tahmin! Balonu söndü, ince kıpırdanma! Uzman isim uyardı, 520 liranın üstü...

Altın fiyatları için inişli çıkışlı grafiği sürüyor. Altın yatırımını güvenilir liman olarak gören yatırımcılar uzman isimlerin açıklamalarını yakından takip ediyor. Altın, pazartesi gününden itibaren kendini 500 TL civarında test ediyor. Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 500 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1801 dolar seviyesinde bulunuyor. Ekonomi uzmanlarının gelecek planlamasına yönelik açıklamaları bu dönemde olukça önem kazanıyor. Gram, çeyrek ve yarım altının günlük hareketini sizler için derledik.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.07.2021 19:24 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 19:24
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Altın fiyatları için flaş tahmin! Balonu söndü, ince kıpırdanma! Uzman isim uyardı, 520 liranın üstü...

İŞTE UZMAN YORUMLARI

Altın yatırımcısı küresel piyasalarda koronavirüsün delta varyantının oluşturabileceği risklere odaklanırken, iç piyasada ise altın Dolar/TL odaklı yatay seyrini koruyor.

Haziran ayı başında Dolar/TL'deki yükselişle birlikte 527 liraya kadar çıkan gram altın ardından düşüşe geçerek uzun bir süre yatay seyretmişti. Bir süredir 500 lira civarında işlem gören gram altın için uzmanların yıl sonu beklentisi ise 600 lira.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın fiyatları için flaş tahmin! Balonu söndü, ince kıpırdanma! Uzman isim uyardı, 520 liranın üstü...

Altın fiyatının dolar ve ons odaklı belirlendiğini söyleyen Kapalıçarşı esnafı Kaan Gözüm, ''Altını ons fiyatında bin 900 dolarlara kadar bir çıkış oldu.

Şu anda bin 790 dolar civarında seyrediyor. TL bazında fiyat çok yükselmedi, ons bazında bir yükseliş gerçekleşti. Dolar bu seviyeyi koruduğu takdirde, ons çok yüksek fiyatlara çıkmayabilir.

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Altın fiyatları için flaş tahmin! Balonu söndü, ince kıpırdanma! Uzman isim uyardı, 520 liranın üstü...

UZMAN İSİMDEN UYARI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş fiyatlar hakkında geçtiğimiz hafta önemli açıklamalarda bulundu. İslam Memiş, şöyle konuştu:

"Teknik olarak yükselişlerin devam etmesi için ons altının 1805 doları aşması gerekiyor. Hatta altının 1820 dolar üzerinde kalıcı olamazsa tekrar 1760 doların altında aşağı yönlü kırılabilir.

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Altın fiyatları için flaş tahmin! Balonu söndü, ince kıpırdanma! Uzman isim uyardı, 520 liranın üstü...

Memiş ayrıca elinde TL bulunduran vatandaşların altın fiyatlarında yaşanan düşüşleri bir alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

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Altın fiyatları için flaş tahmin! Balonu söndü, ince kıpırdanma! Uzman isim uyardı, 520 liranın üstü...

GRAM ALTIN FİYATI

498,07

499,52

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

498,87

498,96