Altın fiyatları için flaş tahmin! Balonu söndü, ince kıpırdanma! Uzman isim uyardı, 520 liranın üstü...

Altın fiyatları için inişli çıkışlı grafiği sürüyor. Altın yatırımını güvenilir liman olarak gören yatırımcılar uzman isimlerin açıklamalarını yakından takip ediyor. Altın, pazartesi gününden itibaren kendini 500 TL civarında test ediyor. Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 500 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1801 dolar seviyesinde bulunuyor. Ekonomi uzmanlarının gelecek planlamasına yönelik açıklamaları bu dönemde olukça önem kazanıyor. Gram, çeyrek ve yarım altının günlük hareketini sizler için derledik.