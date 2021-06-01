380 TL taksit ödemeyle 10.000 TL kredi anında veriliyor! Ziraat Bankası müjdeyi verdi! Almak çok basit...

Ziraat Bankası ihtiyacı olan ve emeklilere yönelik kredi kampanyalarını duyuruyor. Koronavirüs salgını sürecinde bankalar ihtiyaç kredisi kampanyalarını açıkladı. Kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası uygun faiz fırsatlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Faiz oranları son dakika olarak güncellenirken, çalışan ve emeklilerin yüzünü güldürecek adımlar geldi. 10.000 TL kredi 36 ay vade ile kullanıma sunulurken, 380 taksit imkanı bulunuyor. Hal böyle olunca acil nakit ihtiyacı olanlar ihtiyaç kredisi faiz oranları yakından takip ediliyor.