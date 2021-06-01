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Haberler Galeri 380 TL taksit ödemeyle 10.000 TL kredi anında veriliyor! Ziraat Bankası müjdeyi verdi! Almak çok basit...

380 TL taksit ödemeyle 10.000 TL kredi anında veriliyor! Ziraat Bankası müjdeyi verdi! Almak çok basit...

Ziraat Bankası ihtiyacı olan ve emeklilere yönelik kredi kampanyalarını duyuruyor. Koronavirüs salgını sürecinde bankalar ihtiyaç kredisi kampanyalarını açıkladı. Kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası uygun faiz fırsatlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Faiz oranları son dakika olarak güncellenirken, çalışan ve emeklilerin yüzünü güldürecek adımlar geldi. 10.000 TL kredi 36 ay vade ile kullanıma sunulurken, 380 taksit imkanı bulunuyor. Hal böyle olunca acil nakit ihtiyacı olanlar ihtiyaç kredisi faiz oranları yakından takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 01.06.2021 19:04 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 19:04
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380 TL taksit ödemeyle 10.000 TL kredi anında veriliyor! Ziraat Bankası müjdeyi verdi! Almak çok basit...

Kamu bankası Ziraat Bankası tarafından ihtiyaç kredisi başvuru şartları belli oldu. 36 aya kadar vade imkanı sağlanan krediler acil nakit ihtiyacı olanlar tarafından büyük ilgi görüyor. Zorlu süreçte kamu bankaları vatandaşların yanında olma hamlelerini sürdürüyor. Ziraat Bankası koronavirüs sürecinde vatandaşlarının yanından olmayı sürdürüyor. Ödeme ertelemeli kredi başvuruları için şartlar sorgulanıyor. Nakit sıkıntısı yaşayanlar ertelemeli krediler sayesinde sıkışıklık yaşamadan borçlarından kurtulabiliyor. Yaz ayı sürecinde borçlar ödenmekten kurtulunuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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380 TL taksit ödemeyle 10.000 TL kredi anında veriliyor! Ziraat Bankası müjdeyi verdi! Almak çok basit...

HEM ÇALIŞANLARA HEM DE EMEKLİLERE ÖZEL FIRSAT...

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı olarak yüzde 1,51 rakamını uyguluyor. Düzenlenen kampanya kapsamımda 36 ay vadeli 10 bin lira ihtiyaç kredisi kullanan kişilerin aylık taksit tutarları 380,58 lira olarak gerçekleşiyor.

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380 TL taksit ödemeyle 10.000 TL kredi anında veriliyor! Ziraat Bankası müjdeyi verdi! Almak çok basit...

HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

İhtiyaç Kredilerinde %1,58'den,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

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380 TL taksit ödemeyle 10.000 TL kredi anında veriliyor! Ziraat Bankası müjdeyi verdi! Almak çok basit...

VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021

Taşıt kredisi: %1.50'den

İhtiyaç kredisi %1.51'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,34'den başlamaktadır.

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380 TL taksit ödemeyle 10.000 TL kredi anında veriliyor! Ziraat Bankası müjdeyi verdi! Almak çok basit...

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

Tüketici kredisi: %1.51'den

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla