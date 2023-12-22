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Haberler Galeri Ödeme tablosu yenileniyor! Asgari ücret zammı sonrası hepsi değişecek! İşsizlik maaşı, rapor ücretleri, 65 yaş aylığı, GSS prim borçları...

Ödeme tablosu yenileniyor! Asgari ücret zammı sonrası hepsi değişecek! İşsizlik maaşı, rapor ücretleri, 65 yaş aylığı, GSS prim borçları...

Yeni yıla sayılı günler kala, Türkiye'de milyonlarca vatandaş asgari ücret zammını ve bunun getireceği değişiklikleri merakla bekliyor. Yeni asgari ücretin açıklanması sonrası 65 yaş aylığı, engelli aylığı, işsizlik maaşı, staj ücretleri, askerlik ve doğum borçlanması, rapor ücretleri de güncellenecek. Peki, yeni asgari ücret neleri etkileyecek? İşte, 2024 yılında değişecek başlıca ödemeler...

Giriş Tarihi: 22.12.2023 18:33 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 18:39
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Ödeme tablosu yenileniyor! Asgari ücret zammı sonrası hepsi değişecek! İşsizlik maaşı, rapor ücretleri, 65 yaş aylığı, GSS prim borçları...

1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücretle ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milyonlarca kişi, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını merakla beklerken, asgari ücrette yapılacak zamın birçok ödeme ve maaşı etkileyeceği biliniyor. İşte, 2024 yılında değişecek başlıca ödemeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ödeme tablosu yenileniyor! Asgari ücret zammı sonrası hepsi değişecek! İşsizlik maaşı, rapor ücretleri, 65 yaş aylığı, GSS prim borçları...

İŞSİZLİK MAAŞI

Sigortalı çalışanlara yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor.

İşsizlik maaşı aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 40'ından az olamazken, yüzde 80'ini geçemiyor.

İşsizlik maaşının en düşüğü 5 bin 325 lira, en yükseği ise 10 bin 650 lira şeklinde uygulanıyor.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ BAŞVURU EKRANI!


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Ödeme tablosu yenileniyor! Asgari ücret zammı sonrası hepsi değişecek! İşsizlik maaşı, rapor ücretleri, 65 yaş aylığı, GSS prim borçları...

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI

Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret ile birlikte yeniden yükselecek.

Doğum ve askerlik borçlanması günlük brüt asgari ücretin yüzde 32'sinden az bu tutarın 7,5 katından fazla ise yapılamıyor. Bu tutarlar asgari ücretle birlikte yeniden belirlenecek.

Mevcut durumda en düşük prim günlük 143,04 lira, en yüksek prim de 930,09 lira olarak uygulanıyor.

4A ASKERLİK BORÇLANMASI BAŞVURU EKRANI!

4A DOĞUM BORÇLANMASI BAŞVURU EKRANI!

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Ödeme tablosu yenileniyor! Asgari ücret zammı sonrası hepsi değişecek! İşsizlik maaşı, rapor ücretleri, 65 yaş aylığı, GSS prim borçları...

KIDEM TAZMİNATI

Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ediyor.

Asgari ücretlinin kıdem tazminatı 13 bin 414 lira olarak uygulanıyor. Kıdem tazminat tavanı tutarı ise asgari ücrete göre belirlenmiyor.

Kıdem tazminatının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamayacağı yasayla belirlenmiş durumda.

Kıdem tazminatı tavanı halen 23 bin 489 lira olarak uygulanıyor. Bu rakam Ocak ayında yeniden belirlenecek.

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Ödeme tablosu yenileniyor! Asgari ücret zammı sonrası hepsi değişecek! İşsizlik maaşı, rapor ücretleri, 65 yaş aylığı, GSS prim borçları...

ENGELLİ AYLIĞI

Türkiye'de engelli vatandaşları ilgilendiren önemli bir gelişme yaşanıyor. Yeni asgari ücretle birlikte engelli aylığı da artacak. İşte,güncel engelli aylığı miktarları:

Yeni asgari ücretle birlikte yüzde 40 ve üzeri engelli bireyler için engelli aylığı 2 bin 329 lira olarak uygulanıyor.

Yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşlar için ise engelli aylığı şu anda 3 bin 497 lira.