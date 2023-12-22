22 Aralık 2023, Cuma
Ödeme tablosu yenileniyor! Asgari ücret zammı sonrası hepsi değişecek! İşsizlik maaşı, rapor ücretleri, 65 yaş aylığı, GSS prim borçları...
Yeni yıla sayılı günler kala, Türkiye'de milyonlarca vatandaş asgari ücret zammını ve bunun getireceği değişiklikleri merakla bekliyor. Yeni asgari ücretin açıklanması sonrası 65 yaş aylığı, engelli aylığı, işsizlik maaşı, staj ücretleri, askerlik ve doğum borçlanması, rapor ücretleri de güncellenecek. Peki, yeni asgari ücret neleri etkileyecek? İşte, 2024 yılında değişecek başlıca ödemeler...
Giriş Tarihi: 22.12.2023 18:33 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 18:39
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