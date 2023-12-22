Ödeme tablosu yenileniyor! Asgari ücret zammı sonrası hepsi değişecek! İşsizlik maaşı, rapor ücretleri, 65 yaş aylığı, GSS prim borçları...

KIDEM TAZMİNATI

Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ediyor.



Asgari ücretlinin kıdem tazminatı 13 bin 414 lira olarak uygulanıyor. Kıdem tazminat tavanı tutarı ise asgari ücrete göre belirlenmiyor.

Kıdem tazminatının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamayacağı yasayla belirlenmiş durumda.

Kıdem tazminatı tavanı halen 23 bin 489 lira olarak uygulanıyor. Bu rakam Ocak ayında yeniden belirlenecek.