Bankalar ritime uydu, faizler şarjı fulledi! 32 günlük 15.000 TL mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar?

32 günlük 15.000 TL mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bankada parası olan vatandaşlar yatırım yapmak istiyor. Merkez Bankası Nisan ayında 200 baz puanlık faiz artışı sonrasında bankalar oranlarından güncellemeye gitti. Bu süreçte en fazla mevduat faizi getirisi sağlayan bankalarda merak ediliyor. Yatırım sonucu önceden belli olan mevduat faizi, güvenilir olarak görülüyor. İşte, en fazla mevduat faizi getirisi sağlan bankalar hangileri? 32 günlük 15.000 TL mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar?