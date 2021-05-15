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4D'li taşeron işçilere müjde! Beklemeden hesaplara en az 1108 TL açıklama yapacak! İlk taksit ödemesi...
Taşeron ve kamu işçilerinin uzun süredir bekledikleri müjdeli haber geldi. Geçtiğimiz aylarda ilk taksit ödemesi yapılan ilave tediye ödemelerinin ikinci taksit tarihide belli oldu. Her yıl içerisinde 4 taksit ödemesi ile verilen 52 günlük tediye ödemeleri için ikinci taksit ödemelerine sayılı zaman kaldı. 29 Ocak tarihinde taşeron ve kamu işçilerinin hesaplarına 13 günlük olarak tediye ödemesi yatırıldı. İşte, 4D'li taşeron ve kamu işçileri 2. tediye ödemeleri ne zaman?
Giriş Tarihi: 15.05.2021 19:04 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 19:04
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