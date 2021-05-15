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4D'li taşeron işçilere müjde! Beklemeden hesaplara en az 1108 TL açıklama yapacak! İlk taksit ödemesi...

Taşeron ve kamu işçilerinin uzun süredir bekledikleri müjdeli haber geldi. Geçtiğimiz aylarda ilk taksit ödemesi yapılan ilave tediye ödemelerinin ikinci taksit tarihide belli oldu. Her yıl içerisinde 4 taksit ödemesi ile verilen 52 günlük tediye ödemeleri için ikinci taksit ödemelerine sayılı zaman kaldı. 29 Ocak tarihinde taşeron ve kamu işçilerinin hesaplarına 13 günlük olarak tediye ödemesi yatırıldı. İşte, 4D'li taşeron ve kamu işçileri 2. tediye ödemeleri ne zaman?

Giriş Tarihi: 15.05.2021 19:04 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 19:04
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4D'li taşeron işçilere müjde! Beklemeden hesaplara en az 1108 TL açıklama yapacak! İlk taksit ödemesi...

4D'li taşeron işçilere müjde... Beklemeden hesaplara en az 1108 TL açıklama yapacak. Taşeron ve kamu işçilerinin uzun süredir bekledikleri ilave tediye ödemeleri için tarih belli oldu. Her yıl içerisinde 4 taksit ödemesi ile verilen 52 günlük tediye ödemeleri için ikinci taksit ödemelerine sayılı zaman kaldı. Çalışanlar yılın ikinci tediye ödemelerinin hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. Milyonlarca kamu ve taşeron işçilere 13 günlük 2. tediye ödemesi yapılacak. İşte, 2021 yılında 2. taksit ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?

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4D'li taşeron işçilere müjde! Beklemeden hesaplara en az 1108 TL açıklama yapacak! İlk taksit ödemesi...

2. İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ 2021 NE ZAMAN YAPILACAK?

6772 sayılı kanun kapsamında yer alan kurumlarda çalışan işçilere verilen ilave tediyeler hakkında, 11 Temmuz 2020 tarihli kararı Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. İkinci tediye ödemesi 11 Mayıs 2021 tarihinde hesaplara yatacak. İlave tediyenin bu yıl ödemesi Ramazan Bayramı arefe gününün öncesinde yapılacak.

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4D'li taşeron işçilere müjde! Beklemeden hesaplara en az 1108 TL açıklama yapacak! İlk taksit ödemesi...

İKRAMİYE TARİHLERİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Kamuda çalışan işçilere verilecek tediye tarihleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlendi. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre;

İlave tediyenin birinci yarısının 29/01/2021,

Diğer yarısının 11/05/2021 tarihinde ödenmesine,

Yer altı işlerinde çalışanlara ise ilave tediyenin tamamının 24/12/2021 tarihinde ödenmesine karar verildi.

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4D'li taşeron işçilere müjde! Beklemeden hesaplara en az 1108 TL açıklama yapacak! İlk taksit ödemesi...

İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ KAÇ PARA?

Kadrolu kamu ve taşeron işçilerine verilen 52 günlük ikramiye ödemeleri bilindiği gibi 4 taksit halinde veriliyor. 2. ilave tediyelerinin ödenmesi için hesaplama nasıl yapılır araştırılıyor. 2. ilave tediye taksit ödemesi hesaplanırken işçinin aldığı brüt ücret üzerinden hesaplama yapılıyor. Hesaplamadan sonra, SGK prim ve gelir vergisine ek olarak damga vergisi de kesiliyor. 2. ilave tediye ödemesi ne kadar merak edenlere, asgari ücretli bir çalışanın net 52 günlük ikramiye tutarının 3 bin 646 lira olarak hesaplandığını belirtelim. 2021 yılında ise asgari ücret zamlanacağı için hesaplama değişecektir.

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4D'li taşeron işçilere müjde! Beklemeden hesaplara en az 1108 TL açıklama yapacak! İlk taksit ödemesi...

İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ KİMLERE YAPILIR?

İlave tediye ödemelerini kimler alır, hangi kurumlar ilave tediye ödemesi yapar araştırılan bir konu oldu. 52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor.

6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır: