Bankalar rekabet kızıştı! 100.000 TL'nin 32 günlük mevduat gerisi dudak uçuklatıyor

Finans sektöründe rekabetin artmasıyla birlikte bankalar, müşteri çekmek için yeni stratejilere yöneliyorlar. Bu stratejilerden biri de uzun vadeli mevduat hesaplarına odaklanmak. Bankalar, müşterilerini uzun vadeli yatırımlara yönlendirmek amacıyla cazip faiz oranları sunuyorlar. Uzun vadeli mevduat hesapları, kısa vadeli alternatiflere göre daha yüksek getiri potansiyeli sunarak dikkat çekiyor.