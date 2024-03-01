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Haberler Galeri Bankalar rekabet kızıştı! 100.000 TL'nin 32 günlük mevduat gerisi dudak uçuklatıyor

Bankalar rekabet kızıştı! 100.000 TL'nin 32 günlük mevduat gerisi dudak uçuklatıyor

Finans sektöründe rekabetin artmasıyla birlikte bankalar, müşteri çekmek için yeni stratejilere yöneliyorlar. Bu stratejilerden biri de uzun vadeli mevduat hesaplarına odaklanmak. Bankalar, müşterilerini uzun vadeli yatırımlara yönlendirmek amacıyla cazip faiz oranları sunuyorlar. Uzun vadeli mevduat hesapları, kısa vadeli alternatiflere göre daha yüksek getiri potansiyeli sunarak dikkat çekiyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.03.2024 23:05
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Bankalar rekabet kızıştı! 100.000 TL’nin 32 günlük mevduat gerisi dudak uçuklatıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararıyla politika faizini yüzde 42.50'den yüzde 45'e yükselttiğinde, vatandaşlar paralarını değerlendirmek ve daha yüksek getiri elde etmek için en uygun bankaları araştırmaya başladılar. Bu kararın ardından birçok banka, cazip faiz oranlarıyla öne çıkan 32 günlük vadeli mevduat hesapları sunmaya başladı. İşte banka banka mevduat faiz oranları...

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Bankalar rekabet kızıştı! 100.000 TL’nin 32 günlük mevduat gerisi dudak uçuklatıyor

ING e-Turuncu Hesap:

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 3.737,7 TL
Vade Sonu Tutar: 103.737,7 TL

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Bankalar rekabet kızıştı! 100.000 TL’nin 32 günlük mevduat gerisi dudak uçuklatıyor

Akbank Vadeli Hesap TL:

Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 3.820,77 TL
Vade Sonu Tutar: 103.820,77 TL

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Bankalar rekabet kızıştı! 100.000 TL’nin 32 günlük mevduat gerisi dudak uçuklatıyor

QNB Finansbank Çift Sarılı Hesap:

Faiz Oranı: %44,5
Net Kazanç: 3.696,17 TL
Vade Sonu Tutar: 103.696,17 TL

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Bankalar rekabet kızıştı! 100.000 TL’nin 32 günlük mevduat gerisi dudak uçuklatıyor

TEB - Türk Ekonomi Bankası Marifetli Hesap:

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 3.737,7 TL
Vade Sonu Tutar: 103.737,7 TL