1999-2000-2005-2008 girişlilere liste güncellendi! Erken emeklilikte yeni sayfa açıldı! 5 yıllık yaş indirimi

TBMM'de önümüzdeki dönemde çalışma hayatıyla ilgili önemli reformlar gündeme gelmeye hazırlanıyor. Bu reformlardan biri, ev kadınlarının emeklilik sürecine yönelik olacak. Ev kadınlarının da emeklilik hakkından tam olarak yararlanabilmesi için yeni düzenlemeler öngörülüyor. Diğer bir önemli reform ise Bağ-Kur'lulara yönelik olacak. Bu reform ile Bağ-Kur'lu vatandaşlara 5 yıl erken emeklilik imkanı sunulacak.