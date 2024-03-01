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Haberler Galeri 1999-2000-2005-2008 girişlilere liste güncellendi! Erken emeklilikte yeni sayfa açıldı! 5 yıllık yaş indirimi

1999-2000-2005-2008 girişlilere liste güncellendi! Erken emeklilikte yeni sayfa açıldı! 5 yıllık yaş indirimi

TBMM'de önümüzdeki dönemde çalışma hayatıyla ilgili önemli reformlar gündeme gelmeye hazırlanıyor. Bu reformlardan biri, ev kadınlarının emeklilik sürecine yönelik olacak. Ev kadınlarının da emeklilik hakkından tam olarak yararlanabilmesi için yeni düzenlemeler öngörülüyor. Diğer bir önemli reform ise Bağ-Kur'lulara yönelik olacak. Bu reform ile Bağ-Kur'lu vatandaşlara 5 yıl erken emeklilik imkanı sunulacak.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.03.2024 22:19 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 22:19
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1999-2000-2005-2008 girişlilere liste güncellendi! Erken emeklilikte yeni sayfa açıldı! 5 yıllık yaş indirimi

Çalışma hayatındaki değişimler ve yenilikler, Türkiye'de önemli reformların hayata geçirilmesine olanak sağlıyor. Özellikle önümüzdeki dönemde ev kadınlarının ve Bağ-Kur'luların erken emekliliğini mümkün kılacak iki büyük reformun gündeme gelmesi bekleniyor. Ev kadınlarının emeklilik süreçlerini kolaylaştıracak olan düzenleme ile çalışma imkanı bulamayan kadınlar için emeklilik fırsatı sunulması öngörülüyor. Diğer yandan Bağ-Kur'lulara yönelik planlanan reform ile prim eksikliği bulunan bireylerin yaş şartını tamamlayarak erken emeklilik hakkı elde etmeleri amaçlanıyor. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in yazısı...

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1999-2000-2005-2008 girişlilere liste güncellendi! Erken emeklilikte yeni sayfa açıldı! 5 yıllık yaş indirimi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) önümüzdeki dönemde, çalışma hayatı ile ilgili önemli reformlar gündeme gelecek. Bu reformların birisi, ev kadınlarının emekliliğini kolaylaştırmayı hedeflerken, diğeri ise Bağ-Kur sigortalılarına erken emeklilik imkanı sunacak.

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1999-2000-2005-2008 girişlilere liste güncellendi! Erken emeklilikte yeni sayfa açıldı! 5 yıllık yaş indirimi

EV KADINLARI İÇİN EMEKLİLİK KOLAYLIĞI

Ev kadınlarının emekliliği için prim ödemeleri tamamlandığında emeklilik hakkı kazanacaklar. Bu kapsamda, Bağ-Kur kapsamında 5400 gün prim ödemesi yeterli olacak. Ancak daha önce çalışıp prim ödeyen kadınlar daha kolay emekli olabilecekler.

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1999-2000-2005-2008 girişlilere liste güncellendi! Erken emeklilikte yeni sayfa açıldı! 5 yıllık yaş indirimi

EK DESTEKLER VE İNDİRİMLER

Anneler ve ev kadınları için, yıpranma benzeri prim gün sayısı desteği ve yaş indirimi gibi ek destekler sağlanacak. Örneğin, anneler her yıl ek prim günü kazanacaklar ve bu destek süresi kadar emeklilik yaş şartı düşürülecek.

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1999-2000-2005-2008 girişlilere liste güncellendi! Erken emeklilikte yeni sayfa açıldı! 5 yıllık yaş indirimi

BAĞ-KUR SİGORTALILARINA ERKEN EMEKLİLİK İMKANI

Bağ-Kur sigortalıları için prim ödeme gün sayısı 5 yıl azaltılarak 7200 güne düşürülecek. Bu düzenleme, küçük esnaf ve sanatkarlar için geçerli olacak ve böylece emeklilikte prim şartı düşürülecek.