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Kira beyanname süreci başladı! 21 bin liranın üzerinde geliri olan vergi ödeyecek | Kiracılar sürece dahil edildi
Kira geliri elde eden mülk sahipleri 1 Mart-1 Nisan (31 Mart'ın hafta sonuna rastlaması nedeniyle) tarihleri arasında beyannamelerini verilebilecekler. 21 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden mülk sahiplerinin beyanname verme zorunluluğu bulunuyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, kiracıları da sürece dahil ederek vergi kaybını önlemeyi amaçlıyor.