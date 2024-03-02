02 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kira beyanname süreci başladı! 21 bin liranın üzerinde geliri olan vergi ödeyecek | Kiracılar sürece dahil edildi

Kira beyanname süreci başladı! 21 bin liranın üzerinde geliri olan vergi ödeyecek | Kiracılar sürece dahil edildi

Kira geliri elde eden mülk sahipleri 1 Mart-1 Nisan (31 Mart'ın hafta sonuna rastlaması nedeniyle) tarihleri arasında beyannamelerini verilebilecekler. 21 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden mülk sahiplerinin beyanname verme zorunluluğu bulunuyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, kiracıları da sürece dahil ederek vergi kaybını önlemeyi amaçlıyor.

Giriş Tarihi: 02.03.2024 06:42
  • 1
  • 15
Kira beyanname süreci başladı! 21 bin liranın üzerinde geliri olan vergi ödeyecek | Kiracılar sürece dahil edildi

Kira geliri elde eden mülk sahipleri 1 Mart-1 Nisan (31 Mart'ın hafta sonuna rastlaması nedeniyle) tarihleri arasında beyannamelerini verilebilecekler.

  • 2
  • 15
Kira beyanname süreci başladı! 21 bin liranın üzerinde geliri olan vergi ödeyecek | Kiracılar sürece dahil edildi

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) bilgilerinden yapılan derlemeye göre, milyonlarca gayrimenkul sahibini yakından ilgilendiren kira beyanname verme süreci 1 Mart Cuma günü başladı.

  • 3
  • 15
Kira beyanname süreci başladı! 21 bin liranın üzerinde geliri olan vergi ödeyecek | Kiracılar sürece dahil edildi

KİRACILAR EKLENDİ
Bu yıl GİB, "kira bildirim formu" ile kiracıları da sürece dahil etti. Kiracılar, eğer Dijital Vergi Dairesi'ne abonelerse kullanıcı bilgileri ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak forma ulaşabiliyorlar, e-Devlet şifresi ile de gerekli bilgilere erişim sağlayabiliyorlar. Bu yöntemle mülk sahiplerinin beyan ettiği kira gelirleriyle kiracıların beyanlarını karşılaştırılması amaçlanıyor. Uygulamayla vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi planlanıyor. Kira beyannamesine ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:

  • 4
  • 15
Kira beyanname süreci başladı! 21 bin liranın üzerinde geliri olan vergi ödeyecek | Kiracılar sürece dahil edildi

KİRA GELİRİ ELDE EDEN MÜLK SAHİPLERİ NE ZAMAN BEYANNAME VEREBİLECEK?
Beyannameler, 1 Mart-1 Nisan (31 Mart'ın hafta sonuna rastlaması nedeniyle) tarihleri arasında verilebilecek.

  • 5
  • 15
Kira beyanname süreci başladı! 21 bin liranın üzerinde geliri olan vergi ödeyecek | Kiracılar sürece dahil edildi

KİRA BEYANNAMESİ NASIL DOLDURULACAK?
Mülk sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığ'ının "gib.gov.tr" internet adresi üzerinden "hazır beyanname sistemini" doldurabilecekler, Dijital Vergi Dairesi'nden hazır beyana ulaşılabilecekler.