Kira beyanname süreci başladı! 21 bin liranın üzerinde geliri olan vergi ödeyecek | Kiracılar sürece dahil edildi

KİRACILAR EKLENDİ

Bu yıl GİB, "kira bildirim formu" ile kiracıları da sürece dahil etti. Kiracılar, eğer Dijital Vergi Dairesi'ne abonelerse kullanıcı bilgileri ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak forma ulaşabiliyorlar, e-Devlet şifresi ile de gerekli bilgilere erişim sağlayabiliyorlar. Bu yöntemle mülk sahiplerinin beyan ettiği kira gelirleriyle kiracıların beyanlarını karşılaştırılması amaçlanıyor. Uygulamayla vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi planlanıyor. Kira beyannamesine ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:

