Bankalar peş peşe duyurdu! Faizler ateş alıyor! Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Denizbank...

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada yeni faiz oranlarının 27 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olacağı duyuruldu. Bankadan yapılan açıklamada şöyle denildi;



"27.05.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Kredili Mevduat Hesabı aylık akdi faiz oranı %1,98, gecikme faiz oranı %2,28 olarak uygulanacaktır."