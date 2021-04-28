Bankalar peş peşe duyurdu! Faizler ateş alıyor! Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Denizbank...
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşanıyor. Bankalardan ardı ardına açıklamalar gelirlen, faiz oranlarında güncellemelere gidiliyor. Ziraat Bankası, Denizbank ve Garanti BBVA tarih vererek müşterilerini SMS ile bilgilendirdi. Nisan ayının son günlerinde yeni faiz oranları belirleniyor. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar nakit avans hesaplarından belirlenen tarihlerde para çekerlerse karlı çıkabilecekler.
Giriş Tarihi: 28.04.2021
22:36 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021
22:36
Bankalar peş peşe duyurdu. Faizler ateş alıyor. Bankalar kredili mevduat hesabı faizlerinde değişikliğe gidiyor. Açıklamalar peş peşe geldi. Bankalar tüm müşterilerine duyurdu. Avans hesabından nakit çekecek kişiler mayıs ayı itibarı ile daha yüksek faiz ödeyecek. Değişikliğe giden bankalar müşterilerine SMS ile bilgilendirmelerde bulundu. Faiz oranlarında yaşanan değişikliklerin detaylarını sizler için haberimizde derledik.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada yeni faiz oranlarının 27 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olacağı duyuruldu. Bankadan yapılan açıklamada şöyle denildi;
"27.05.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Kredili Mevduat Hesabı aylık akdi faiz oranı %1,98, gecikme faiz oranı %2,28 olarak uygulanacaktır."
GARANTİ BBVA'DAN FAİZ KARARI Garanti Bankası da faiz oranlarında değişikliğe gitti.Yeni faiz oranları 1 Mayıs'ta uygulanmaya başlayacak. Garanti BBVA'dan yapılan açıklamada, "Değerli müşterimiz, 01.05.2021 tarihinden itibaren, Avans Hesap (Kredili Mevduat Hesabi) aylık akdi faiz oranı %1.98, gecikme faiz oranı ise %2.28 olarak güncellenecektir. İyi günler dileriz" denildi.
Garanti BBVA şubat ayında avans hesap ve gecikme faiz oranlarında güncelleyeme gitmiş ve 1 Şubat 2021 tarihi itibarıyla geçerli olacak avans hesap ve gecikme faiz oranlarını açıklamıştı. Avans hesabı faiz oranı 1.89, gecikme faiz oranı ise 2.19 olarak güncellenmişti.
DENİZBANK FAİZ ORANLARI Faiz oranlarında değişikliğe giden diğer bir banka ise Denizbank oldu. Bankadan yapılan açıklama ile faizlerin yükseleceği müşterilere bildirildi. Faizlerin değişeceği tarih 28 Mayıs olarak belirlendi.