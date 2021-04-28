ANA SAYFA
Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat! 6 ay geri ödemesiz 100 bin TL kredi imkanı! Her bir çalışan için...
Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat... Milyonlarca kişiyi ilgilendiren flaş torba teklifinin detayları ortaya çıktı. Yeni ekonomi paketine göre, ilave istihdam sağlayan küçük işletmelere, her bir istihdam için 100 bin lira kredi sağlanacak. Düzenlemenin kısa zaman içinde hayata geçirilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 28.04.2021 20:02
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10