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Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat! 6 ay geri ödemesiz 100 bin TL kredi imkanı! Her bir çalışan için...

Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat... Milyonlarca kişiyi ilgilendiren flaş torba teklifinin detayları ortaya çıktı. Yeni ekonomi paketine göre, ilave istihdam sağlayan küçük işletmelere, her bir istihdam için 100 bin lira kredi sağlanacak. Düzenlemenin kısa zaman içinde hayata geçirilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 28.04.2021 20:02
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Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat! 6 ay geri ödemesiz 100 bin TL kredi imkanı! Her bir çalışan için...

Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat! 6 ay geri ödemesiz 100 bin TL kredi imkanı. Geçtiğimiz ay açıklanarak takvime bağlanan ekonomi reform paketindeki Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görev alanına giren başlıklarda yeni bir torba teklif hazırlığına başlandı. Buna göre, ilave istihdam sağlayan küçük işletmelere, her bir istihdam için 100 bin lira kredi sağlanacak. Konuyla ilgili detayları haberimizde derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat! 6 ay geri ödemesiz 100 bin TL kredi imkanı! Her bir çalışan için...

Geçtiğimiz ay açıklanarak takvime bağlanan ekonomi reform paketindeki Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görev alanına giren başlıklarda yeni bir torba teklif hazırlığına başlandı. Buna göre, ilave istihdam sağlayan küçük işletmelere, her bir istihdam için 100 bin lira kredi sağlanacak.

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Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat! 6 ay geri ödemesiz 100 bin TL kredi imkanı! Her bir çalışan için...

NTV'nin haberine göre; Ekonomide yeni torba yasa hazırlığı yapılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçen ay açıklanan reform takvimi çerçevesinde çalışmalara başladı.

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Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat! 6 ay geri ödemesiz 100 bin TL kredi imkanı! Her bir çalışan için...

Takvimde haziran sonuna kadar hayata geçirilmesi hedeflenen düzenlemeler torba teklif haline getirilecek.

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Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat! 6 ay geri ödemesiz 100 bin TL kredi imkanı! Her bir çalışan için...

Teklifte fiyat istikrarının sağlanması, kamuda harcama disiplini ve istihdamın finansmanına ilişkin başlıklar bulunuyor.