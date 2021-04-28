Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat! 6 ay geri ödemesiz 100 bin TL kredi imkanı! Her bir çalışan için...

Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat! 6 ay geri ödemesiz 100 bin TL kredi imkanı. Geçtiğimiz ay açıklanarak takvime bağlanan ekonomi reform paketindeki Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görev alanına giren başlıklarda yeni bir torba teklif hazırlığına başlandı. Buna göre, ilave istihdam sağlayan küçük işletmelere, her bir istihdam için 100 bin lira kredi sağlanacak. Konuyla ilgili detayları haberimizde derledik.