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Temmuz zammı enflasyon farkları ne zaman ödenecek? 4C emekli memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

Enflasyon farkları ne zaman ödenecek? 2022 Temmuz zammı ile memur ve emeklinin maaş zamları belli oldu. Zamlı memur maaşları 8 Temmuz'da ödenirken, emekli memur ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş farklarının hangi tarihte verileceği merak ediliyor. Enflasyon farkı ödemeleri ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 Temmuz zammı enflasyon farkları ne zaman ödenecek? 4C emekli memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.07.2022 13:14
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Temmuz zammı enflasyon farkları ne zaman ödenecek? 4C emekli memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

Temmuz zammı enflasyon farkları ne zaman ödenecek? 2022 Temmuz zammı ile memurlar 41,69, emeklilere ise 42,35 oranında zam yapıldı. Yılın ikinci altı ayında geçerli olacak maaş zamlarının hangi tarihte ödeneceği merak ediliyor. Memurların zamlı maaşları 8 Temmuz'da hesaplara yatırıldı. Şimdi ise gözler 4C emekli memur ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine çevrildi. Peki, 2022 Temmuz zammı enflasyon farkları ne zaman ödenecek? 4C emekli memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Temmuz zammı enflasyon farkları ne zaman ödenecek? 4C emekli memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

EMEKLİ MEMUR ENFLASYON FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Memur emeklileri (4C) bu ayın maaşlarını aldılar. Onlara zam farkları bu ay içinde yatırılacak. Kesin tarihler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.

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Temmuz zammı enflasyon farkları ne zaman ödenecek? 4C emekli memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları 17 Temmuz'dan itibaren yatırılacak. SSK'lı yeni adı ile 4A sigorta kolu üzerinden emekli olanlar ve 4B yani Bağkur'dan emekli olanların emekli maaşı ödemeleri tahsin numarasının son hanesine göre yapılıyor.

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Temmuz zammı enflasyon farkları ne zaman ödenecek? 4C emekli memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

SSK'LI (4A)

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,
Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,

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Temmuz zammı enflasyon farkları ne zaman ödenecek? 4C emekli memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,
tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir