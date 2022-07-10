Temmuz zammı enflasyon farkları ne zaman ödenecek? 4C emekli memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

Enflasyon farkları ne zaman ödenecek? 2022 Temmuz zammı ile memur ve emeklinin maaş zamları belli oldu. Zamlı memur maaşları 8 Temmuz'da ödenirken, emekli memur ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş farklarının hangi tarihte verileceği merak ediliyor. Enflasyon farkı ödemeleri ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 Temmuz zammı enflasyon farkları ne zaman ödenecek? 4C emekli memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı ne zaman yatacak? İşte cevaplar...