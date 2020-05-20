Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 1 Haziran'dan itibaren geri dönüş başlıyor

Türkiye'de evden çalışmaya başlayan milyonlarca kişinin kademeli olarak 1 Haziran'dan itibaren ofislere dönmesi bekleniyor. Ülkemizde ilk corona virüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan itibaren üretim ve saha elemanı haricindeki pek çok beyaz yakalı evlerden çalışmaya başlamıştı. Türkiye'nin büyük gruplarının bir kısmı haziranda ofise dönme kararı verirken, bazıları kısmen başlayarak bir geçiş süreci ortaya koydu. Bazı firmalar bundan sonra da tamamen uzaktan çalışmayı gündeme alıyor.