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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 1 Haziran'dan itibaren geri dönüş başlıyor

Çin'den tüm dünyaya yayılan ve 350 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüsün 11 Mart'ta ülkemizde de görülmesinden sonra Türkiye'de milyonlarca kişi evlerinde çalışmaya başlamıştı. Bu çalışanlar için haziran ayında ofise dönme hazırlıkları başladı. Uzaktan çalışan şirketler ise farklı çözümlerle iş başı planlıyor. Evde çalışmaya uygun olan firmalar ise tamamen uzaktan çalışmayı gündeme alıyor. İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 20.05.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 09:46
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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 1 Haziran'dan itibaren geri dönüş başlıyor

Türkiye'de evden çalışmaya başlayan milyonlarca kişinin kademeli olarak 1 Haziran'dan itibaren ofislere dönmesi bekleniyor. Ülkemizde ilk corona virüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan itibaren üretim ve saha elemanı haricindeki pek çok beyaz yakalı evlerden çalışmaya başlamıştı. Türkiye'nin büyük gruplarının bir kısmı haziranda ofise dönme kararı verirken, bazıları kısmen başlayarak bir geçiş süreci ortaya koydu. Bazı firmalar bundan sonra da tamamen uzaktan çalışmayı gündeme alıyor.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 1 Haziran'dan itibaren geri dönüş başlıyor

NASIL YAPILACAK?

Koç Holding İnsan Kaynakları, normale geçiş için yol haritası hazırladı. Grupta 90 bin çalışan var. Şu an sahada, ofiste ve evde çalışan ekipler bulunuyor. Normale dönüş dönemini bu şekilde geçirmek hedefleniyor. Salgın sonrası yeni dönemin gerektirdiği çalışma düzeni ile başlamak üzere hazırlık yapılıyor.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 1 Haziran'dan itibaren geri dönüş başlıyor

Sabancı Holding, 1 Haziran'dan itibaren çalışanların yüzde 50 şeklinde ofise dönmesi kararını aldı. İki grup halinde işe dönme planı yapılıyor. Pazartesi, salı günü bir grup işe gelecek. İkinci grup evden çalışacak. Çarşamba günü ofis dezenfekte edilecek. Perşembe, cuma günü ise ikinci grup işe gidecek, birinci grup evden çalışacak.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 1 Haziran'dan itibaren geri dönüş başlıyor

Eczacıbaşı Holding, 20 Mart'tan itibaren tüm ofislerinde uzaktan çalışmaya geçti. 11 Mayıs haftasından itibaren, yönetim kademesi haftada üç gün ofise dönmeye başladı. 1 Haziran'dan itibaren de, iki grup halinde çalışma düzenine geçiliyor. Birinci grubun ofiste olduğu hafta, ikinci grup uzaktan çalışacak. İkinci grubun ofise geldiği hafta ise, birinci grupta uzaktan çalışma düzeninde olacak.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 1 Haziran'dan itibaren geri dönüş başlıyor

GÖZLER 1 HAZİRAN'DA

Borusan Holding İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, "1-15 Haziran arası grup şirketlerimizde yüzde 25, yüzde 50 ve yüzde 75 oranında, kademeli çalışan grupların ofise dönecek. İlk 4 hafta boyunca haftada 2 gün ofisten, 3 gün evden, kalan 4 haftada ise 3 gün ofisten, 2 gün evden çalışılacak. 60 yaş üzeri, hamileler, kronik rahatsızlığı olanlar, engelliler evden çalışmaya devam edecek." dedi.