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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 1 Haziran'dan itibaren geri dönüş başlıyor
Çin'den tüm dünyaya yayılan ve 350 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüsün 11 Mart'ta ülkemizde de görülmesinden sonra Türkiye'de milyonlarca kişi evlerinde çalışmaya başlamıştı. Bu çalışanlar için haziran ayında ofise dönme hazırlıkları başladı. Uzaktan çalışan şirketler ise farklı çözümlerle iş başı planlıyor. Evde çalışmaya uygun olan firmalar ise tamamen uzaktan çalışmayı gündeme alıyor. İşte tüm detaylar…
Giriş Tarihi: 20.05.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 09:46
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