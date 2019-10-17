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EYT son dakika gelişmesi! 2020’de EYT çıkacak mı? EYT bekleyenlere “bütçe” açıklaması!

EYT son dakika açıklamaları milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. 2020'de EYT çıkacak mı sorusuna EYT'liler yanıt arıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için geçtiğimiz günlerde Finlandiya veya Almanya modeli gündeme gelmişti. Peki EYT son durum nedir? Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 bütçesiyle ilgili verdiği bilgiler esnasında EYT'lileri yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. İşte, EYT son dakika gelişmesi…

Giriş Tarihi: 17.10.2019 16:10 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 16:13
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EYT son dakika gelişmesi! 2020’de EYT çıkacak mı? EYT bekleyenlere “bütçe” açıklaması!

EYT son durum nedir? 2020'de EYT çıkacak mı sorusuna emekli olmayı bekleyen milyonlarca EYT'li vatandaş yanıt arıyor. EYT son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. TBMM'ye gelmesi beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemede üç teklif öne çıkmıştı. Çalışmalar Finlandiya ve Almanya modeline yoğunlaşmıştı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ise EYT konusunda önemli bir açıklamada bulundu. Peki, EYT son durum nedir? İşte EYT son dakika açıklaması!

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EYT son dakika gelişmesi! 2020’de EYT çıkacak mı? EYT bekleyenlere “bütçe” açıklaması!

EYT İÇİN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 bütçesi ile ilgili bilgi verdiği basın toplantısında gazetecilerin emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili sorularını da yanıtladı. Ağbal'a 2020 bütçesinde emeklilikte yaşa takılanlar için kaynak ayrılıp ayrılmadığı soruldu.

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EYT son dakika gelişmesi! 2020’de EYT çıkacak mı? EYT bekleyenlere “bütçe” açıklaması!

Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine ise "2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi" dedi.

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EYT son dakika gelişmesi! 2020’de EYT çıkacak mı? EYT bekleyenlere “bütçe” açıklaması!

BAKAN ALBAYRAK'TAN EYT AÇIKLAMASI

Milliyet'in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kampta yaptığı sunumların ardından milletvekillerinden en çok gelen soru Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili oldu.

Albayrak, sorulara "EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok" diye yanıt verdi.

Albayrak'ın, sunumunda, "Seçimlerin yenilenmesi ve ekonomik saldırılar olmasaydı bugün ekonomideki veriler bizim istediğimiz noktada olacaktı. Ama çalışmalarımızı yaptık. En kısa sürede özellikle işsizlikte pozitif adımlar olacak" dediği öğrenildi.

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EYT son dakika gelişmesi! 2020’de EYT çıkacak mı? EYT bekleyenlere “bütçe” açıklaması!

EYT İÇİN 3 YÖNTEM

• EYT ile ilgili üç çözüm yöntemi öneriliyor. Üç yöntemden ilkine göre, 1969 ve öncesinde doğmuş yani 50 yaşını doldurmuş kadınlar ve 1964 ve öncesinde doğmuş yani 55 yaşını doldurmuş erkekler, 3600 gün pirim ödemişlerse birinci yöntemin yasalaşması halinde erken emekli olabilecek.