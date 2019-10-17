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EYT son dakika gelişmesi! 2020’de EYT çıkacak mı? EYT bekleyenlere “bütçe” açıklaması!
EYT son dakika açıklamaları milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. 2020'de EYT çıkacak mı sorusuna EYT'liler yanıt arıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için geçtiğimiz günlerde Finlandiya veya Almanya modeli gündeme gelmişti. Peki EYT son durum nedir? Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 bütçesiyle ilgili verdiği bilgiler esnasında EYT'lileri yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. İşte, EYT son dakika gelişmesi…
Giriş Tarihi: 17.10.2019 16:10 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 16:13
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